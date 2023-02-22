Податок за квартити та будинки тепер сплачується по-новому: змінено й терміни

В Україні є податок на “зайву” площу. Тобто всі у кого є квартира більша ніж 60 м2, або дім більший ніж 120 м2, за кожний додатковий метр мають сплатити податок. Цього року Міністерство фінансів затвердило деякі оновлення стосовно цього стягнення. По-перше, оновили декларацію. Тепер тут з’явилося кілька додаткових пунктів, зокрема доповнено адреси, вказано пільги та їх період. Також з“явилося доповнення для власників кількох об’єктів нерухомості. Якщо ви володієте будинком і квартирою, то сумарно допустима площа 180 м2. І останнє оновлення 2023 року — від податку звільнені люди, нерухомість яких знаходиться в зоні бойових дій або на окупованих територіях.

Актуальний розмір податку

Розмір податку не є фіксованим для всіх українців. Його встановлює місцева влада, тому залежно від області його сума може відрізнятися. Щоправда, закон встановив певні рамки. Станом на 2023 рік, розмір податку не може перевищувати 1,5% від мінімальної зарплати за звітний період. Тобто так як у 2023 році всі оплачують 2022, то враховується розмір мінімалки саме у 2022 році.

Наведемо приклад, якщо у вас квартира площею 100 м2, то оподаткуванню підлягає 40 з них. Сума податку становитиме приблизно 3900 гривень, тобто приблизно 97 гривень за метр. Уникнути податку можна, якщо житло має кількох власників. За умови, що доля кожного не перевищує допустиму норму.

Декларацію можна заповнити у податковій

Щоб не наплутати нічого враховуючи, що декларація роздрукована на оновлених бланках, експерти радять заповнювати її безпосередньо у податковій. Спеціалісти все підкажуть, та допоможуть вказати потрібну інформацію. Сплатити податок потрібно до липня 2023 року, або протягом 60 днів після отримання платіжки.