Названы несколько причин, позволяющих военнообязанным отказаться от повестки

В Украине продолжается всеобщая мобилизация. Представители военкоматов повсюду вручают повестки военнообязанным. Это общественный транспорт, магазины, супермаркеты, просто на улице, а теперь еще и на горнолыжных курортах. Эксперты говорят, что такие действия военкомата вполне законны, ведь общая мобилизация предполагает вручение повесток абсолютно в любом месте и широким кругом лиц. Это значит, что повестку вручить может не только военный или полицейский в форме. Передать приглашение в военкомат могут руководители предприятий, управленцы многоквартирных домов и другие уполномоченные лица. Правда, есть случаи, когда от повестки можно отказаться.

Когда от повестки можно отказаться?

В последнее время украинцы фиксируют множество нарушений со стороны работников военкоматов. Последние, во-первых, превышают свои полномочия. А во-вторых, вручают военнообязанным недействительные повестки.

Первое на что нужно обратить, заполнена ли повестка или нет. Если бланк пуст и заполняете его при вас, обязательно снимайте это на видео. Обращайтесь в полицию, ведь такая повестка не действительно и вы можете обжаловать ее.



Следующие не менее важные пункты:

В бланке неверно указан ваш ФИО. Эта повестка автоматически не ваша. Возможно, она и вовсе предназначалась кому-то другому, а следовательно, реагировать на нее нет смысла. Повестку выдало не уполномоченное лицо. Например, соседка, родственник или коммунальщики. Последние недавно пытались вручать повестки жителям многоэтажки в Киеве. Это незаконно. На документе отсутствует подпись и печать ТЦКСП. Такая повестка тоже не действительна.

Недавно добавился еще один пункт – устаревший бланк. С января повестки выписываются на бланках нового образца. Если вам вручают тот, на котором дата в прошлом году он не действителен.

Отказ от повестки возможен, но, как показывает практика смысла, в этих действиях не слишком много. После рассмотрения вашей жалобы, военкомат обязан все проверить и прислать вам уполномоченного человека, который выдаст правильный документ.