Названо декілька причин, які дозволяють військовозобов’язаним відмовитися від повістки

В Україні триває загальна мобілізація. Представники військкоматів повсюди вручають повістки військовозобов’язаним. Це громадський транспорт, магазини, супермаркети, просто на вулиці, а тепер ще й на гірськолижних курортах. Експерти кажуть, що такі дії військкомату є цілком законними, адже загальна мобілізація передбачає вручення повісток абсолютно будь-де і широким колом осіб. Це означає, що повістку вручити може не лише військовий або поліціянти у формі. Передати запрошення до військкомату можуть керівники підприємств, управлінці багатоквартирних будинків, та інші уповноважені особи. Щоправда, є випадки коли від повістки можна відмовитися.

Коли від повістки можна відмовитися?

Останнім часом українці фіксують дуже багато порушень з боку працівників військкоматів. Останні, по-перше, перевищують свої повноваження. А по-друге, вручають військовозобов’язаним недійсні повістки.

Перше на що треба звернути, чи заповнена повістка, чи ні. Якщо бланк пустий і заповнюють його при вас, обов’язково знімайте це на відео. Звертайтесь до поліції, адже така повістка не є дійсною і ви можете оскаржити її.

Наступні не менш важливі пункти:

В бланку невірно вказано ваше ПІБ. Ця повістка автоматично не ваша. Можливо вона й зовсім призначалась комусь іншому, а відтак реагувати на неї немає сенсу. Повістку видала не уповноважена особа. Наприклад, сусідка, родич, чи комунальники. Останні нещодавно пробували вручати повістки мешканцям багатоповерхівки у Києві. Це незаконно. На документі немає підпису і печатки ТЦКСП. Така повістка теж не дійсна.

Недавно додався ще один пункт — застарілий бланк. З січня повістки виписуються на бланках нового зразка. Якщо вам вручають той, на котрому дата тогорічна він не дійсний.

Відмова від повістки можлива, але як показує практика сенсу в цих діях не надто багато. Після розгляду вашої скарги, військкомат зобов’язаний все перевірити й надіслати до вас уповноважену людину, яка видасть правильний документ.