На фронті помітили американські Cougar: що відомо про ці машини

Збройні сили України почали використовувати на лінії фронту броньовані машини американського виробництва Cougar. Українські захисники мають отримати 37 одиниць цих машин. Допомога була анонсована офіційним Вашингтоном ще 21 грудня в марках чергового пакета оборонної допомоги та суму 1,58 мільярда доларів.

Відеоролик з американськими броньовиками був опублікований в телеграм каналі “Диванно-штурмова бригада”. Однак місце зйомки зі зрозумілих причин не вказується.

Що відомо про американські броньовики Cougar

Броньовики Cougar – це серія броньованих транспортних засобів, розроблених компанією Force Protection Industries (згодом поглинутою компанією General Dynamics Land Systems). Основна мета Cougar – захист від вибухів мін і бойових пошкоджень на полі бою. Деякі з характеристик і особливостей Cougar можуть відрізнятися залежно від версії. Наразі невідомо, яку саме модифікацію отримали Збройні сили України.

Щодо переваг машини Cougar, то особливої уваги заслуговують наступні:

Захист: Cougar оснащений бронеплитами та різноманітними системами захисту, які забезпечують надійний захист від вибухів та стрільби ворожих сил. Він також може бути оснащений системами контрмінної боротьби та іншими сучасними засобами захисту.

Озброєння: залежно від конкретної модифікації, Cougar може бути оснащений кулеметами, гранатометами, ракетними системами та іншим озброєнням.

Мобільність: Cougar має високу маневреність та швидкість на будь-якому типі доріг. Він може рухатись по бездоріжжю, що робить його ефективним у небезпечних умовах.

Експлуатація: Cougar має низький рівень шуму та вібрації, що забезпечує комфортні умови для екіпажу та пасажирів. Крім того, він легко обслуговується та має довгий термін експлуатації.

З такими машинами наші захисники будуть більш захищені під час виконання різноманітних бойових завдань.

Зазначимо, що наші західні партнери дуже допомагають в боротьбі з окупантами. Вже скоро на фронт надійде підмога в вигляді важких танків натівського зразка та численні системи протиповітряної оборони для захисту військових та критичної інфраструктури по всій території України, включаючи такі, що можуть знищувати гіперзвукові та балістичні ракети.