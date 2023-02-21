В уряді зробили важливу заяву стосовно вікових надбавок пенсіонерам: яких змін слід чекати

Станом на 2023 рік попри воєнний стан та активні бойові дії, українських пенсіонерів все-таки чекає запланований рахунок пенсій.

Днями Денис Шмигаль повідомив, що пенсійні виплати вже цього березня зростуть в середньому на 20%, в перерахунку на гривні, надбавка становитиме від 400 до 800 гривень.

Шмигаль стверджує, що під індексацію підпадуть всі категорії громадян, які визначені законом “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”.

Очільник уряду стверджує, що індексація пенсій буде проведена за доручення президента України. І це попри те, що в державному бюджеті зараз значний дефіцит коштів, а індексація не є обов’язковою в умовах воєнного стану. Уряд виконує своє зобов’язання перед людьми, допомагаючи тим, хто опинився в найбільшій скруті через вторгнення російських окупантів. Індексація торкнеться приблизно десяти мільйонів українців.

Також Шмигаль повідомив про майбутнє надбавок за вік. За його словами ця програма, яку ініціював президент України Володимир Зеленський, продовжить діяти і в цьому році.

Як і раніше пенсіонери, яким понад 80 років будуть отримувати доплату у розмірі 500 гривень щомісячно. Для тих, кому від 75 до 80 років доплачуватимуть 400 гривень на місяць, а тим, кому від 70 до 75 років — 300 гривень.

Цього року держава планує витратити на пенсійне забезпечення понад 700 мільярдів гривень. Денис Шмигаль стверджує, що попри війну всі соціальні виплати регулярно підвищують.

Нагадаємо, що внутрішні переселенці зараз масово скаржаться на затримку виплат. Однак в Державній казначейській службі запевняють, що ситуація контрольована. Річ у тім. що фінансування відбувається за певним пріоритетом. Для початку забезпечують потреби Збройних сил України, потім соціальні виплати, які включають пенсії, субсидії та соціальну допомогу, в тому числі гроші внутрішньо переміщеним особам. Тож вже найближчими днями ВПО отримають свої гроші, а в Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій пообіцяли стежити за ситуацією.