На Сонці зафіксовано найсильніший спалах за останній рік: як це вплине на Землю

На Сонці зафіксовували найсильніший спалах за останній рік спостереження. На землі очікується магнітна буря з високим показником — G3.

Ще 17 лютого на Сонці відбувся потужний спалах з викидом корональної маси. Спалах на Сонці тривав протягом 72 хвилин. Станом на 20 та 21 лютого наслідки цього спалаху відчують земляни.

Корональна маса, викинута Сонцем, рухається в сторону Землі та досягала нашої планети 20 лютого.

Цей спалах був найсильнішим з квітня 2022 року.

Після виникнення спалаху на Сонці, було зафіксовано радіовипромінювання швидкістю 2407 км/с та радіосплеск тривалістю 22 хвилини. Це може призвести до значних радіошумів та магнітних бурь, що можуть викликати проблеми з роботою радарів, чутливих приймачів, GPS та супутникового зв’язку.

Згідно зі Space Weather, магнітна буря буде тривати з 20 по 21 лютого, а її потужність спочатку буде визначатися як G1 (слабка), але згодом зросте до G3 (сильна). Причиною спалаху на Сонці стала сонячна пляма AR3229, яка викликала “цунамі” на поверхні зірки.

Ось декілька фактів про таке явище як магнітні бурі.

Магнітні бурі виникають в результаті викидів на Сонці, відомих як корональні викиди маси (CME), або високошвидкісних потоків сонячного вітру.

Магнітні бурі можуть спричинити зміни в магнітному полі Землі, що може призвести до збільшення кількості космічного випромінювання, яке може бути шкідливим для людей та електронних пристроїв.

Магнітні бурі можуть впливати на роботу супутників та космічних апаратів, зокрема, вони можуть призвести до збільшення рівня радіації, що може пошкодити електронні системи.

Магнітні бурі можуть також впливати на мережі електропередачі, що може призвести до перебоїв у постачанні електроенергії.

Магнітні бурі можуть спричиняти збільшення активності аурор, що призводить до їх більшої яскравості та зміни форми та місця розташування на небі.

Найсильніша магнітна буря, про яку відомо, сталася в 1859 році. Ця буря призвела до так званого “великого солярного вибуху”, коли на небі в багатьох частинах світу були видимі яскраві аурори, але водночас були серйозні перебої у роботі телеграфних ліній.