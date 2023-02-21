У вишах системи МВС будуть готувати операторів дронів: деталі

Один із вищих навчальних закладів системи Міністерства внутрішніх справ запустив проєкт з підготовки операторів безпілотних літальних апаратів.

Повномасштабне вторгнення російських окупантів змусило Україну оперативно готувати кваліфіковані кадри, які зможуть на професійному рівні керувати різноманітними моделями безпілотних літальних апаратів. Керівництво Міністерства внутрішніх справ прийняло рішення готувати пілотів-операторів дронів для підрозділів Національної поліції під час навчання у відомчих вишах.

Подробиці

Виходячи з інформації, що опублікована на офіційному сайті МВС, відомо, що проєкт з підготовки операторів запускають викладачі кафедри тактико-спеціальної підготовки. Вони вирішили реалізувати проєкт завдяки школі “ТЕХНОПАРК, ФЛАЙТ СІТІ 4.0.”. Однак назву вишу тримають в таємниці зі зрозумілих причин.

Відомо лише те, що курсанти, які зараз навчаються на другому курсі, пройдуть курс лекцій стосовно керування БПЛА. Загалом планується що на першому етапі курс пройде 36 осіб.

Курс охопить вивчення технічних характеристик дронів, тактику застосування БПЛА, радіочастоти, метрологію, топографію та інше.

Основними завданнями операторів дронів будуть контроль над великими територіями, збір інформації, дослідження дорожньої інфраструктури, допомога у виявленні та запобіганні злочинам та інші завдання, пов’язані з забезпеченням безпеки.

Зазначимо, що всі курсанти вишу МВС, які пройдуть навчання. отримають сертифікати операторів БПЛА. Їхні уміння будуть корисними в тому числі й у мирному житті.

Нагадаємо, раніше в Україні повідомлялося про створення дронів, які будуть полювати на іранські шахіди. Такими БПЛА досить складно керувати, тож оператори тривалий час навчалися. Про завершення навчання не повідомлялося, але враховуючи з яким успіхом наші військові нищать іранські шахіди, за допомогою яких ворог намагається виявитися наші системи ППО та атакувати енергетичну інфраструктуру, можна підозрювати, що інноваційні дрони-мисливці вже виконують бойові завдання та нищать плани окупантів.