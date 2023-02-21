Росія почала застосовувати інноваційні Су-57 проти України: деталі від британської розвідки

Росія використовує у війні проти України все наявне озброєння, в тому числі сучасні літаки. Мова йде про винищувачі Су-35 та бомбардувальники Су-35. Крім того, російські окупанти використовують винищувачі п’ятого покоління. тобто Су-57. Про це в інтерв’ю розповів видання “Інтерфакс” колишній заступник голови російського уряду Денис Мантуров.

Що відомо про Су-57

Мантуров зазначив, що винищувачі п’ятого покоління Су-57 використовують в Україні для вирішення багатопланових завдань. Ці літальні апарати здатні вражати не тільки повітряні, але й наземні цілі.

Однак заявам російських чиновників навряд чи варто довіряти, особливо щодо можливостей такого винищувача.

Однак це не єдина згадка про Су-57 в інформаційному полі.

Ще 9 січня розвідка Великої Британії опублікувала цікавий звіт стосовно того, що винищувачі Су-57 використовуються російськими окупанти проти Збройних сил України. При чому це відбувається доволі давно, перші випадки були зафіксовані ще в червні 2022 року.

В документі від британської розвідки також зазначається й те, що російські винищувачі не порушують повітряний простір України, оскільки пілоти бояться, що їх зіб’ють. Для ударів по Україні окупанти використовують ракети великої дальності.

Літаки Су-57 були спроектовані інженерами ОАК. Росіяни представляють цей літак як винищувач п’ятого покоління. Перший політ літак такого рівня здійснив наприкінці січня 2010 року. Станом на 2023 рік відомо, що разом із прототипами ОАК випустила лише 15 одиниць винищувачів. Для порівняння, компанія Lockheed Martin поставила замовникам понад 890 одиниць винищувачів F-35.

Тож дуже ймовірно, що хвалені російські надсучасні Су-57 це не більше ніж черговий міф в стилі радянського союзу про непереможність і якість. В будь-якому випадку наші захисники зробили неможливе, адже ще в перші дні війни повітряні сили втримали українське небо. Окупанти бояться наближатися до повітряного простору України, адже наші захисники відправлять їх прямісінько до пекла.