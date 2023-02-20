Українські волонтери створили наземний дрон-камікадзе “Примара”: на що він здатен

Двоє жителів селища в івано-франківській області спроєктували для збройних сил України особливий наземний дрон. Володимир Муссур та Роман Боринець назвали свій дрон “Примарою”.

Що відомо про цей дрон

Чоловіки стверджують, що про створення подібної машини їх попросили знайомі військові. Завдання було наступним — створити надійний транспортний засіб для транспортування харчових продуктів, води та боєкомплекту в бойових умовах.

Для збірки двоє умільців використали колеса від мотоцикла. На свою роботизовану платформу вони встановили камеру нічного бачення. В якості елементів живлення в цьому наземному дроні використовують акумуляторну батарею від електричних велосипедів. Керування дроном здійснюється за допомогою привода від гаражних воріт.

Пульт з антеною та дисплеєм дозволяє керувати дроном в потрібну сторону. Машина здатна переміщатися по пересічній місцевості зі швидкістю до 20 км на годину та здатна нести до 200 кг корисного навантаження.

Розробники стверджують, що дрон можна “навантажити” вибуховою речовиною, в такому випадку він перетвориться на дрон-камікадзе.

Попри те, що конструкція виглядає досить простою і не надто викликає довіру, її творці та бійці впевнені, що подібні наземні дрони можуть суттєво допомогти нашим захисникам.

Україна має активну спільноту ентузіастів, які допомагають створювати дрони та іншу зброю для військових, які захищають нашу країну від окупанта. Багато з цих ентузіастів співпрацюють з місцевими підприємцями та науковцями, щоб розробити нові технології та зброю, які зможуть ефективно захищати країну від агресії. Чого тільки варті дрони, яку полюють на іранські шахіди.

Загалом українці єдині як ніколи. Всією країною ми збираємо кошти, готуємо для воїнів та допомагаємо тим, хто був змушений покинути власну домівку через вторгнення ворога. Ми просто зобов’язані здобути перемогу в цій війні, адже принесено надто багато жертв.