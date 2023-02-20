ЗСУ отримають наземну версію американських ракет HARM: які їх характеристики

ВМФ Сполучених Штатів Америки готуються до випробування нової ракети під назвою AGM-88G наземного базування. За даними видання The Drive, ці протирадіолокаційні ракети зі збільшеною дальністю польоту будуть випробувані в США вже до кінця цього року.

Чи отримають ЗСУ нові ракети AGM-88G

Раніше Збройні сили України отримали американські ракети HARM. А саме на їх основі створені ракети наземного базування AGM-88G.

Ракети виробляє компанія Northrop Grumman. А щодо сумісності з українськими МіГами, то на ракети HARM були змонтовані спеціальні пілони. Для російських окупантів використання Збройними силами України сучасних протирадіолокаційних ракет стало повною несподіванкою. Адже постачання цього виду озброєння не анонсували. Вже пізніше офіційний Вашингтон заявив, що ЗСУ застосували ракети HARM проти повітряних сил російської федерації.



Наразі ВМС США підписали контракт з компанією Northrop Grumman на створення ракет AGM-88G наземного базування — аналогом ракет HARM. Влітку минулого року американський оборонний гігант Northrop Grumman відзвітував про проведення третього бойового випробування модифікованої ракети. В технічній документації ця ракета позначається як AARGM-ER.

Щодо характеристик цієї зброї, то нова модифікація отримала осколоково фугасну боєголовку, вагою близько 70 кг. В ній є понад 12,8 тисячі вражаючих елементі із вольфраму, Вони дозволяють пробивати металеві листи, товщиною 12,7 мм, а також броньовані пластини, товщиною 6,35 мм з відстані шести метрів.

Загалом ракети AGM-88G призначені для вражання зенітно ракетних комплексів та радарів систем протиповітряної оборони.

Тобто Збройні сили України мають всі шанси отримати нові ракети AGM-88G, однак логічно, що це не відбудеться раніше, ніж пройдуть повні випробування цього виду озброєння в Сполучених Штатах Америки.

Наші західні партнери надають ЗСУ чимало видів сучасного озброєння, це допомагає нам боротися з ворогом та наближати перемогу.