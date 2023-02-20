Оператори сотового зв’язку в паніці: українці можуть безкоштовно користуватися інтернетом 

Компанія “Укртелеком” запустила новий проєкт — UKRTELECOM_FREE – який дає українцям можливість користуватися Інтернетом безплатно. І це навіть в умовах відключення світла. Наразі цей сервіс доступний у п’яти українських містах і забезпечує користувачам стабільний доступ до мережі навіть під час відключення електроенергії.

Компанія встановлює точки доступу Wi-Fi в різних точках деяких міст, і позначає їх спеціальними наклейками. Щоб забезпечити роботу роутерів Wi-Fi, використовуються генератори електроенергії. Це означає, що в разі відключення електропостачання, доступ до мережі буде забезпечено ще протягом 2-4 годин. Це чудова альтернатива у випадках відключення електроенергії, коли навіть оператори мобільного зв’язку не завжди можуть забезпечити доступ до інтернету.

Основна мета проєкту полягає в забезпеченні доступу до мережі в умовах недоступності електроенергії, а також в забезпеченні зручного та швидкого доступу до Інтернету для всіх користувачів. Цей проєкт створений, щоб допомогти українцям забезпечити зв’язок та інтернет-підключення у випадку тимчасових проблем з електропостачанням.

Наразі така можливість є у жителів лише п’яти великих українських міст — Київ, Харків, Львів, Дніпро, Одеса. Однак вже найближчим часом географія міст буде розширюватися. Знайти найближчу точку доступу з безкоштовним інтернетом можна на карті, достатньо перейти з цим посилання.

Нагадаємо, що ворог цинічно атакує енергетичну інфраструктуру України від жовтня. Це суттєво ускладнює життя українцям, однак ми незламна нація. Енергетики роблять неможливе, адже їм вдається за лічені години чи дні відновити пошкодження та доставити світло в домівки українців. Останній тиждень ситуація дещо покращилася. Очільник Укренерго Володимир Кудрицький днями заявив, що ситуація і енергосистемі повністю контрольована та стабільна. Однак радіти ще рано, адже за даними розвідки окупанти готуються до масованого ракетного удару ближче до річниці початку повномасштабного вторгнення.