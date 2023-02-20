Роботодавці пропонують зарплату 120 000 гривень: серед вимог — знання української

Українкам з профільною освітою та знанням української мови пропонують вакансію гувернантки. Місячна заробітна плата становить 120 тисяч гривень.

Таке оголошення було оприлюднено на одній з популярних платформ для пошуку роботи.

Гувернантку шукають у родину, яка проживає в місті Київ. На вакансію розглядають кандидаток з профільною освітою вчителя початкових класів зі знанням української мови. Також зазначається, що гувернантка займатися з семирічною дівчинкою.

Серед інших вимог є наступні:

досвід роботи у сім’ї та рекомендації з попереднього місця роботи;

досконале знання української;

педагогічна освіта за напрямком “вчитель початкових класів” та з досвідом навчання за сучасною програмою початкової школи.

Серед інших обов’язків — індивідуальні заняття, організація дозвілля та супроводження дитини на додаткові заняття.

Кандидатам пропонується вахтовий метод роботи на місяць з можливими відрядженнями за кордон. В місяць готові платити близько 120 тисяч гривень.

На ринку праці України спостерігається високий рівень безробіття, особливо серед молоді та жінок. Загалом, економіка країни досі відчуває негативні наслідки пандемії COVID-19, яка призвела до скорочення робочих місць у багатьох галузях. Одночасно з цим, попит на фахівців з інформаційних технологій та інших сфер, пов’язаних з цифровою трансформацією, продовжує зростати. Також зростає попит на робочу силу в аграрному секторі та сфері логістики.

Станом на сьогодні, ринок праці в Україні залишається напруженим. Згідно з офіційною статистикою, безробіття в Україні становить близько 8%, однак насправді ця цифра може бути значно вищою через розповсюдження неофіційної зайнятості та еміграцію.

Війна в Україні мала серйозний вплив на ринок праці. Вторгнення окупантів призвело до збільшення кількості безробітних та еміграції працівників за кордон. Війна також негативно вплинула на бізнес, зокрема на промисловість та торгівлю, що призвело до зменшення робочих місць та збільшення безробіття в деяких регіонах України.