20 лютого на Землі очікується слабка магнітна буря рівня G1: чи варто хвилюватися

Станом на сьогодні очікується магнітна буря G1. Такий тип магнітної бурі може спричинити незначні порушення у роботі енергосистем і також вплинути на міграційні маршрути птахів та тварин.

Магнітна буря може також негативно вплинути на здоров’я метеозалежних та літніх людей, тому вони повинні бути особливо обережні в цей день.

Останні 24 години сонячна активність була низькою, спеціалісти зафіксували лише п’ять спалахів класу C на Сонці, найбільший з яких був спалах класу C7,66. Очікується, що в понеділок геомагнітне поле буде коливатися від нестабільного до слабкого штормового рівня. Імовірність спалаху на Сонці класу M є низькою, а імовірність спалаху класу X – мінімальна.

Нагадаємо, що магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров’я людей. Оперативні попередження про магнітні бурі допомагають контролювати ризики інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ.

Хоча магнітні бурі не становлять прямої загрози для здоров’я людини, їх вплив на електромагнітні системи може мати негативний вплив на фізичний та психологічний стан людини. Ось кілька порад, які можуть допомогти запобігти негативним наслідкам магнітних бурь на людину:

Дотримуйте режиму дня. Регулярний розпорядок дня допомагає знизити рівень стресу та покращити якість сну. Це може допомогти зменшити вплив магнітних бурь на психологічний стан людини.

Слід вести здоровий спосіб життя, включаючи здорове харчування, регулярну фізичну активність та здоровий сон. Це допоможе зберегти загальний фізичний та психічний стан організму та зменшити вплив магнітних бурь на здоров’я.

Важливо розслаблятися та проводити час на свіжому повітрі, щоб зменшити стрес та збільшити вироблення ендорфінів – “гормонів щастя”, що допомагають боротися зі стресом.

Якщо у вас є хронічні захворювання, важливо дотримуватися рекомендацій лікаря та приймати ліки за графіком. Зверніться до свого лікаря, якщо ви помічаєте погіршення свого стану під час магнітних бурь.