Приват и Ощад закрывают отделения по всей Украине: в НБУ назвали причины

В прошлом году украинские банки существенно сократили количество физических отделений. Массовое закрытие филиалов началось с первых дней полномасштабной войны, а по состоянию на конец 2022 года работало лишь 80% отделений отечественных финучреждений. То есть по факту прекратило свою работу каждое 5-е отделение.

Такие данные были получены в результате обзора банковского сектора, проведенного НБУ. В регуляторе отметили, что больше всего банковских филиалов закрыли в Донецкой, Харьковской, Херсонской и Киевской областях. То есть масштабное сокращение банковской инфраструктуры коснулось преимущественно регионов, где велись или до сих пор ведутся активные боевые действия.

Причиной закрытия отделений явилось падение спроса на банковские услуги. Ведь с опасных территорий украинцы массово эвакуировались, поэтому не было смысла и дальше обеспечивать работу всех существующих филиалов. Не говоря уже о том, что работать в некоторых населенных пунктах стало невозможно из-за постоянной опасности для персонала.

Для молодого поколения сокращение количества отделений не стало проблемой, ведь большинство банковских услуг сейчас можно получить с помощью мобильного приложения банка. А вот для пожилых людей, далеких от цифровых технологий, некоторые государственные банки организовывали так называемые «временные отделения».

Стоит отметить, что к четвертому кварталу 2022 года часть отделений украинских банков возобновила свою работу. По состоянию на начало октября в Украине работало уже более 65% довоенного количества отделений. В частности, возобновили свою работу филиалы, расположенные в освобожденных от оккупантов населенных пунктах. Таким образом, к концу года доля работающих отделений достигла 80% от зафиксированной в январе 2022-го, до вторжения россии.

Но закрытие пятой части отделений стало не единственным признаком сокращения инфраструктуры украинских банков. Из-за войны в Украине на 16% уменьшилось количество платежных терминалов и банкоматов. Еще в январе 2022 года на всей территории страны насчитывалось 33,6 тыс. банкоматов, а к декабрю того же года их осталось всего 28,3 тыс. штук. Тем временем число POS-терминалов сократилось с 439 тыс. до 368 тыс. штук.