В Україні змінився дорожній знак, пов’язаний з паркуванням

В Україні активно впроваджують нові дорожні знаки в відповідності стандартам Європейського Союзу. Зміни стосуються й вигляду дорожнього знаку “водій з інвалідністю”.

Відповідну інформацію опублікували на офіційній сторінці Головного сервісного центру Міністерства внутрішніх справ у facebook.

Відтепер в Україні розпізнавальний знак “водій з інвалідністю” буде мати дещо інший вигляд. Замість жовтого тла воно — синє, а зображення на ньому замість чорного стане білим.

Такі зміни в Правила дорожнього руху внесені відповідно до Постанови Кабінету міністрів Україні №1376. Причина — необхідність уніфікувати всі українські дорожні знаки відповідно до знаків, які використовують в Європейському Союзі.

В пресслужбі Міністерства внутрішніх справ написали наступне, доводимо до відома та нагадуємо, що розпізнавальний знак “водій з інвалідністю” зазнав змін. Тепер він уніфікований у відповідність з дорожніми знаками в Європейському Союзі. З цими змінами стосовно Правил дорожнього руху можна ознайомитися у відповідній Постанові Кабінету Міністрів України №1376.

Також в Головному сервісному центрі Міністерства внутрішніх справ закликали українців актуалізувати знання Правил дорожнього руху. Це допоможе Україні стати частиною європейської родини.

Загалом на Україну чекає чимало змін, адже для того, щоб вступити до Європейського союзу наша країна має виконати безліч завдань. І така, на перший погляд, дрібниця, як зміна дорожніх знаків — це маленький крок, який наближає нашу країну до Європи та віддаляє від радянського минулого.

А от те, наскільки швидко ми станемо частиною Європейського союзу залежить не лише від роботи уряду, але й від кожного з нас. Ми повинні позбутися радянського менталітету та рівнятися на найбільш розвинуті країни Європи. Це теж стане частиною нашої перемоги над ворогом та наблизить до світлого майбутнього під мирним небом.