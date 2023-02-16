Польща почала стежити за Білоруссю за допомогою американських БПЛА: деталі

Днями до Польщі прибуло два безпілотні літальні апарати відомі під назвою MQ-9A Reaper. Їх Варшава взяла в оренду в Сполучених Штатів Америки. За словами Маріуша Блащака, який є очільник польського міністерства оборони, американські дрони допоможуть контролювати ситуацію та збирати розвідувальну інформацію на східному кордоні.

Що відомо про БПЛА MQ-9A Reaper

Дрони MQ-9A Reaper класифікуються як розвідувально-ударні. Ці безпілотні літальні апарати створили інженери General Atomics. Дрон Reaper є більш досконалою версією дрона MQ-1 Predator. Розмах крил MQ-9A Reaper досягає 20 метрів. Він здатен нести корисне навантаження вагою 4 763 кг. Максимальна швидкість полоту цього гігантського безпілотного літального апарату сягає 445 км на годину. Також він здатен перебувати в небі понад 27 годин без перерви.

Дрон несе на борту безліч датчиків для збору розвідувальної інформації. Але на цьому його можливості не завершуються. Reaper також може нести на борту протитанкові ракети та розумні бомби. Тобто дрон не лише дає достатньо інформації про обстановку, але й дозволяє знищувати цілі. Такі дрони дуже б допомогли Україні в боротьбі з ворогом.

Наразі модифікація MQ-9A використовується арміями кількох європейських країн, включаючи Іспанію. А от на озброєнні Британії та Бельгіє є інша версія американських розвідувально-ударних БПЛА — MQ-9B. Відомо що Варшава взяла в оренду два безпілотні літальні апарати MQ-9A Reaper.

До речі, на початку лютого керівництво компанії General Atomics, яка виготовляє дрони MQ-9A Reaper, запропонувало Києву придбати два такі дрони лише за один долар. Однак за підготовку на відправку дронів зі США до України потрібно буде заплатили близько десяти мільйонів доларів. Вартість обслуговування таких дронів обійдеться ще в вісім мільйонів доларів на рік. Про це повідомив керівник компанії Лінден Лю. В Україні таку пропозицію General Atomics ніяк не прокоментували.