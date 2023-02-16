До 600 гривень щомісячно: у ПФУ розповіли, хто може отримати надбавку

Попри воєнний стан Україні, деякі категорії українських пенсіонерів отримають надбавки. Обіцяють додати від 150 до 600 гривень щомісячно. Тож що деякі категорії пенсіонерів можуть отримати додаткову доплату до пенсії.

За додаткові роки стажу

Цей вид доплати можуть отримати громадяни, у яких є більше років страхового стажу, ніж потрібно для виходу на пенсію. Сума надбавки розраховується як 1% за кожен відпрацьований понад норму рік. Максимальний розмір надбавки отримають пенсіонери, які мають стаж 35 чи 40 років. Однак варто розуміти, що розрахунок йде не від пенсії, яку отримує особа, а від прожиткового мінімуму, який на сьогодні складає 2093 гривні.

Доплата за вік

Пенсіонери, яким цього року виповнилося 70,75 та 80 років отримуватимуть надбавки за вік. Таким чином 70-ти річні українці отримають по 300 гривень, ті, кому від 75 до 80 років — по 456 гривень, ті, кому більше 80-ти років — по 579 гривень щомісячно.

За виховання дітей

Пенсіонери, в яких на утриманні є діти, віком до 18 років будуть отримувати по 150 гривень за кожну дитину. Виплату додають до різних видів пенсійних виплат — за вік, вислугу років та інвалідність.

Надбавка за донорство

Особи, в яких є статус почесного донора крові можуть розраховувати на надбавку у розмірі 10% від прожиткового мінімуму. Станом на 2023 рік ця сума складає 258,90 гривень. Статус почесного донора можуть отримати громадяни, які безкоштовно здали 60 разових максимально допустимих доз плазми або 40 разових максимально допустимих доз крові.

А от щодо обіцяної березневої індексації, то ймовірно вона переноситься на квітень чи взагалі скасовується. Нещодавно саме таку інформацію озвучили в Міністерстві соціальної політики. Минулого року була прийнята постанова про пересення індексації з квітня на березень. Тож цьогоріч індексація очікувалася в березні. Тож поки ситуація з індексацією залишається під питанням.