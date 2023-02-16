Чи стали українці більше вірити в Бога після початку війни: результати опитування

Станом на 2022 рік частка українців, які вважають себе віруючими збільшилася з 67,8% до 74,1%. Близько чверті опитаних заявили, що стали більш релігійними.

Таку інформацію з’ясували в Центрі Разумкова шляхом проведення дослідження “Війна і церква. Церковно-релігійна ситуація в Україні 2022”.

За словами заступника директора соціологічної служби центру Михайла Міщенка, з початком повномасштабної війни в Україні рівень релігійності зріс до ледь не рекордного показника — 74%. Востаннє подібні показники спостерігалися в 2014 році.

При цьому аж 26% опитаних заявили, що після повномасштабного вторгнення вони стали більш релігійними та віруючими, ніж були до того. Лише 4% людей стали менш релігійними та віруючими. Водночас 65% українців не змінили своє ставлення до релігії.

Щодо відповіді на питання, як змінилася частота відвідування ними церков, то 47% українців відвідують храми так само як і до війни, 11% почали частіше відвідувати церкву, 12,5% почали рідше ходити до церкви, а ще 27% зовсім не відвідували храми до війни і не роблять цього після початку війни.

Таким чином станом на листопад 2022 року, тобто на дев’ятому місяці війни ситуація з релігійністю українців була наступною:

74,1% населення України вважає себе віруючим;

12,2% українців не можуть дати чітку відповідь, вони вагаються між вірою та невір’ям;

4,8% визнають себе невіруючими;

2,1% вважають себе переконаними атеїстами;

4,5% опитаних взагалі байдужі до релігійних питань;

2,2% українців не можуть дати одностайну відповідь.

Нагадаємо, що опитування було проведено у період з 4 по 11 листопада 2022 року. Було опитано 2018 осіб, всі з них перебували на підконтрольній Україні території. Теоретична похибка вибірки — 2,3%.

Загалом така ситуація не дивує, адже вторгнення окупантів на територію України перевернуло життя мільйонів людей. Чимало наших співгромадян почали більш активно відвідувати храми та шукати інші способи відволіктися від всього цього кошмару.