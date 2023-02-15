На Сонці зафіксовано спалах класу М: чи вплине це на нашу планету

Станом на 15 лютого, магнітосфера нашої планети буде в доволі збудженому стані, але значних магнітних бур очікувати не варто.

За останню добу на Сонці відбувалося вісім спалахів, з них сім, класу С та один класу М1,82.

Спалахи М класу вважаються середньоінтенсивними та не чинять суттєвого впливу на людей. Однак на денній стороні нашої планети можуть спостерігатися незначні радіоперешкоди та виникати сонячний радіаційний шторм.

Станом на сьогодні, середу, 15 лютого, геомагнітне поле буде коливатися від спокійного до досить активного рівня. Сонячна активність залишатиметься помірною, але з ймовірністю виникнення спалаху класу Х, який є більш загрозливим.

Прогноз сонячної активності на 15 лютого:

Імовірність малого геомагнітного шторму – 15%

Імовірність великого геомагнітного шторму – 1%

Імовірність спалаху на Сонці М-класу – 55%

Імовірність спалаху на Сонці Х-класу – 10%

Кількість сонячних плям – 58.

Прогноз магнітних бур допомагає мінімізувати їх негативний вплив на здоров’я людей.

При надмірній сонячній активності зростає ризик інфарктів та інсультів. Також люди страждають від запаморочення та загального занепаду сил.

Однак медики не такі одностайні. Чимало фахівців впевнені, що погіршення самопочуття пов’язане не стільки з сонячною активністю, скільки з самонавіюванням.

Такі висновки підтверджують відповідним дослідженням.

Групі людей повідомили, що найближчими днями очікуються сильні магнітні бурі, іншій групі нічого не казали про підвищення сонячної активності. В результаті люди з першої групи скаржилися на погіршення самопочуття, учасники дослідження з другої групи майже не відчували проблем зі здоров’ям.

Однак не варто недооцінювати негативного впливу магнітних бур, так само як і зациклюватися на сонячній активності. Щоб покращити самопочуття варто вести здоровий спосіб життя — відмовитися від куріння, алкоголю та енергетиків, пити більше води та трав’яних чаїв, а також гуляти на свіжому повітрі, хоча б у дні, коли є повідомлення про магнітні бурі.