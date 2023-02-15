Що таке хайп-проєкти та чому вони так популярні в Україні

Швидкість, з якою з’являються нові способи заробітку, вражає. Один з напрямків, який стрімко розвивається, – це хайп-проєкти. Даний ефективний інструмент дає змогу отримати прибуток в достатньо короткий період часу. Хайп-проєкт в Україні – це цікава можливість як для того, хто його створює, так і для того, хто до нього долучається.

Поняття на особливості

Хайп – інвестиційний проєкт, в основі якого – фінансова піраміда. Відрізнити ці два способи заробітку нелегко. Основною рисою хайпу є наявність легенди, саме через неї пояснюють вигоди для тих, хто долучиться до проєкту, та показують, чому він є прибутковим. Дуже часто легенда супроводжується відгуками людей, які вже отримати прибуток.

Інвестори можуть відрізнити хайп-проєкти також за наступними особливостями:

значно вищий дохід, ніж вкладення;

наявність реферальної програми з великими бонусами;

мінімальні ризики, що їх обіцяє адміністратор;

доступ до внесення анонімних платежів.

Хайп-проєкти, попри те, що обіцяє адміністратор, є ризиковими для інвестування. З іншого боку, шанс отримати швидкий прибуток – досить високий. Головне – вміти відрізнити прибуткові проєкти від інших.

Основна класифікація та види

Існує досить глибока класифікація хайп-проєктів за різними ознаками. Перш за все цікавий поділ з точки зору отримання доходу. З такої позиції існують:

Високодохідні, вони ж фасти. Являють собою короткострокові та дуже дохідні фонди. Прибуток в них перевищує 60 %, а окупність наступає через декілька днів. Середньодохідні. Тут прибуток обіцяють до 60 %, як правило, 40–50 %. Вдається залучити багато інвесторів, тому такі хайпи працюють більш тривалий строк. Низькодохідні. Прибутковість найскромніша і сягає 15 %, частіше за все існують подібні проєкти найтриваліший період, який може досягати декількох років.

Класифікація за наявністю легенди та інтерфейсом:

з легендою. Хайп представлено як цілком реальний інвестпроєкт, в ньому навіть можуть надаватись документи та переконливі аргументи для інвесторів;

без легенди. Акцентується увага на мережевому залученні, приналежність до фінансової піраміди не приховується;

економічна гра. Адміністратор пропонує стати учасниками такої собі лотереї, а для цього потрібно внести певну суму коштів і періодично робити певні дії в тій самій грі.

З позиції організації бувають централізовані та децентралізовані хайпи. В першому випадку контролює кошти власник проєкту, в тому числі займається управлінням та зберіганням. В другому – кошти перебувають в руках так званих зберігачів. Саме вони відповідальні за виплату дивідендів інвесторам і засновнику.

Пошук та вибір хайпу: як це правильно зробити

Суть хайпових інвестицій в тому, що одні заробляють на інших, фактично лише ті, хто прийшли раніше за тих, хто долучився пізніше. Головні нюанси грамотного інвестування:

шукати проєкти варто на сторінках лідерів думок. Чудово підійдуть блоги, відеоогляди на тематичних сервісах. Крім того, варто ознайомитись зі скріншотами і відгуками про заробіток на хайпах;

читайте відгуки про нові програми лише в перевірених джерелах. Не варто одразу довіряти багатообіцяючим постам на форумах, адже вони зазвичай створюються тими, хто, власне, намагається заробити на хайпі та привабити нових інвесторів;

не інвестуйте всі кошти в один проєкт. Варто звертати увагу на ті, що розраховані на різні ринки. Особливо цікаві: нерухомість, форекс, азартні ігри, акції, ставки на спорт. Якщо в одній сфері проєкт прогорить, то в іншій він може спрацювати;

звертайте увагу на проєкти з графіком оплат щодня або щотижня. Якщо зняття відбувається 1 раз на місяць, і при цьому спостерігається погана динаміка – це є недобре;

не обирайте проєкти, які вже існують пів року або більше. Щоб отримати віддачу, потрібно потрапити в першу хвилю вкладників, через такий строк подібне точно нереально. Звісно, є певні хайпи, які працюють 2 чи 3 роки, але це більше виключення;

перевіряйте домен і хостинг, а також IP-адресу, варто провести повний аналіз технічних характеристик.

Непоганим рішенням буде, якщо хайп містить певні фішки, наприклад форуми, вебінари та інше. Це говорить про те, що адмін приділяє увагу своєму проєкту та прагне його розвивати.