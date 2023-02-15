Цифри шокують: скільки годин на день ми користуємось смартфоном

Одні обирають флагманські смартфони, інші — моделі середнього класу, а ті, хто має обмежений бюджет — найдешевші моделі. Але майже кожна сучасна людина завжди носить із собою свій телефон. І більшість користувачів мають одну спільну рису: вони проводять із купленою технікою дуже багато часу.

Аналітичне агентство SMSAPI повідомляє, що середній час, проведений зі смартфоном у світі, за підсумками минулого року досяг 5 годин . Це збільшення на 3%, порівняно з 2021 роком. Середнє значення означає, що в деяких країнах користувачі зависають у смартфоні навіть довше. Така справа, зокрема, в Індонезії, Саудівській Аравії, Сінгапурі та Південній Кореї.

Лише 17% користувачів використовують смартфони переважно для голосових викликів. Більшість розглядає їх як можливість сидіти в інтернеті, грати та користуватися онлайн-сервісами. Що стосується віку, найзалежнішим від смартфонів очікується молоде покоління. Цей тип пристроїв має майже 95% опитаних у віці 20-29 років. Дещо менший результат зафіксовано серед 30-річних (93%) та серед підлітків (92%).

«Телефон знаходиться в межах нашої досяжності більшу частину дня, що розв’язує руки маркетологам. Незалежно від того, чи виберуть вони SMS або повідомлення у додатку, вони мають чудовий шанс ефективно достукатися до потенційних клієнтів.