В роботі Нової пошти стався масштабний збій: чи налагодилася ситуація

У другій половині дня 14 лютого тисячі користувачів Нової пошти не змогли ні отримати, ні оформити посилки. Проблеми торкнулися не лише сайту та мобільного додатку, але й всієї системи.

В роботі відділень компанії Нова пошта теж відбувся масштабний технічний збій. Про це повідомила пресслужба компанії у відповідь та численні звернення клієнтів.

Представники Нової пошти повідомили наступну інформацію — “Нажать стався серйозний збій. Працівники з технічного відділу вже шукають причини та працюють над їх вирішенням Просимо трохи зачекати, і все запрацює”.

Як стверджують в пресслужбі, відбулася форс-мажорна ситуація, через що вся інформаційна система компанії вийшла з ладу.

Приблизно через дві години ситуація дещо покращилася, частина клієнтів змогли отримати чи відправити посилки, але проблеми з роботою поштоматів, сайтом та додатком все ще зберігалися. В компанії повідомили, що всі відділення працюватимуть на годину довше, аби всі могли отримати чи надіслати свої посилки.

Станом на 22 годину в Новій пошті повідомили, що технічним спеціалістам вдалося повністю відновити роботу системи по всій країні.

Масштабний збій швидше за все пов’язаний з кібератаками, хоча офіційно це не підтвердили. На щастя ситуація стабілізувалася й українці можуть безперешкодно надсилати та забирати свої посилки.

Нагадаємо, що в січня цього року клієнти Нової пошти масово скаржилися на проблеми з доставкою посилок з-за кордону. особливо з AliExpress. Клієнти звинувачували компанію у втраті посилок, а також проблемах з розмитненням. Водночас Нова пошта рекомендувала громадянам звертатися до продавця за компенсацією.

При цьому конкуренти Нової пошти, такі як Укрпошта та Meest доставляли посилки без проблем. Тобто проблеми з розмитненням були пов’язані саме з Новою поштою. Наразі подібні скарги зникли, тож ймовірно ситуація вирішилася.