Як відмовитися від повістки не порушуючи закон: поради юристів

Достатньо показати документ та легально відмовитися від повістки без будь-який юридичних наслідків. Однак така можливість є не у всіх військовозобов’язаних.

Якщо військовозобов’язаній особі, у якої є відстрочка чи бронь від мобілізації, вручають повістку. то вона має право відмовитися від неї. Для цього достатньо надати відповідний документ.

Особа, в якої є бронь від призову матиме відповідний документ. У випадку вручення повістки достатньо надати його, щоб уникнути необхідності візиту до територіального центру комплектування.

Якщо повістку все-таки вручили, то військовозобов’язаному доведеться прибути до Територіального центру комплектування та соціальної підтримки з відповідними документами. В такому разі повістку анулюють.

Відповідно до 25 статті ЗУ “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію” бронювання підлягають категорії громадян, які працюють в:

державних органах влади чи місцевого самоврядування, які забезпечують функціонування зазначених органів;

на підприємствах, установах чи в організаціях, які виконують мобілізаційні завдання, але лише у випадку, що це необхідно для виконування встановлених завдань;

на підприємствах, установах чи в організаціях, які працюють над забезпеченням товарами чи послугами Збройних сил України та інших формувань, які захищають країну;

на підприємствах, установах чи в організаціях, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.

При цьому критерії та порядок, яким визначаються критично важливі підприємства, встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Юристи нагадують, що в більшості випадків повістка не означає автоматичну відправку на фронт. В першу чергу вручення повісток потрібне для актуалізації даних. Вже після перевірки даних можливий призов на військову службу. Українці вже рік живуть в умовах повномасштабної війни та понад 9 років з часу анексії Криму та окупації Донбасу. Не варто забувати, що завдання кожного громадянина — захист територіальної цілісності та незалежності нашої держави.