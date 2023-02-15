Українські розробники створили додаток, який дозволяє дізнатися про своїх рідних на окупованих територіях

В Міністерстві з реінтеграції тимчасово окупованих територій повідомили про створення додатка, який працює навіть при дуже слабкому сигналі мережі оператора. Програма дозволяє не турбувати людей, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях постійними дзвінками та запитаннями на кшталт “Як ти?”. Таку інформацію можна отримати автоматично в будь-який час доби.

Користувачі зможуть самостійно налаштовувати періоди, коли їм повинні надходити сповіщення про статус його контактів або повідомлення про ймовірну загрозу.

Вже зараз додаток з назвою Dobre можна завантажити на смартфон з операційною системою Android або iOS. Додаток дозволяє швидко дізнаватися інформацію про рідних людей, які вимушено залишилися на тимчасово окупованих росіянами територіях або там, де тривають інтенсивні бої. Про таку можливість розповіли навіть в Міністерстві реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Щодо того, як працює додаток, то тут слід розуміти, що користувач самостійно створює базу контактів, яким буде передавати свій статус. Тобто додаток повинен бути встановлений і в особи, що перебуває в небезпечних умовах, і в того, хто хоче дізнаватися інформацію.

В додатку є два види статусів. Зелений показує, що у людини все гаразд, а червоний — що є певна загроза або людині потрібна допомога.

Користувачі самостійно можуть налаштовувати періоди, коли йому будуть приходити сповіщення про статус його контактів. Якщо за встановлений проміжок часу особа не оновлює свій статус, то всі додані контакти отримають сповіщення про можливе виникнення проблеми.

Загалом це дуже зручний спосіб, адже додаток працює при мінімальному покритті мобільних операторів. Не завжди можна додзвонитися в умовах поганого зв’язку, додаток Dobre дозволяє залишатися за зв’язку. Подбайте про своїх рідних, нехай вони не хвилюються, завантажуйте додаток вже зараз та розкажіть про нього рідним.

Завантажити додаток можна за посиланням https://play.google.com/store/apps/details?id=com.softactix.dobre&pli=1 для андроїд або за https://apps.apple.com/ua/app/добре/id1632264298?l=uk%20%5Ct%20_blank для iOS.