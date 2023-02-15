Весной некоторые тарифы пересмотрят: сколько будем платить за коммуналку?

Практически с начала войны в Украине действует мораторий на повышение тарифов на коммунальные услуги. В частности, поставщики услуг не имеют права поднимать тарифы на отопление и горячую воду. По крайней мере, пока действует военное положение и еще 6 месяцев после его завершения. Есть ограничения и в повышении тарифа на электроэнергию и водоснабжение, по крайней мере для обычного населения. Для бизнеса электроэнергия регулярно дорожает. Так вот, эксперты все чаще говорят, что весной тарифы могут быть пересмотрены. Как минимум после завершения отопительного сезона.

Могут повысить цены абсолютно на все

В первую очередь, могут вырасти цены на электроэнергию. Это связано с большими разрушениями, которые испытала наша система. Повышение тарифов не только позволит повысить зарплату специалистам, которые регулярно восстанавливают разрушенную инфраструктуру, но и быстрее все восстановить. Более того, большой проблемой стало и то, что из экспортера электроэнергии Украина превратилась в импортера. А за границей электроэнергия значительно дороже. Для сравнения в соседней Польше один киловатт стоит около 1,03 злотых, что эквивалентно почти 9 гривнам.

Также могут поднять тарифы на водоснабжение. Об этом речь шла еще в конце 2022 года, но затем Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), отменила это решение. Точнее, оно так и не было принято.

Могут увеличиться тарифы и на газ. Пересмотреть цены могут уже в апреле, говорит глава налогового комитета Даниил Гетьманцев.



“Сейчас этот вопрос стоит очень остро, и даже удивительно, что его вспоминают как бы мимоходом и сплошными намеками. Как только в информационном поле кто-то аккуратно затрагивает тему повышения тарифов, оппоненты сразу напоминают о позиции Зеленского, обещавшего, что на период военного положения тарифы будут заморожены. Между тем, насколько я знаю, этот вопрос поднимается на всех переговорах”, — отмечает еще один эксперт по вопросам энергетики Юрий Корольчук.

Что касается размера новых тарифов, то никакой даже примерной информации на этот счет нет. Эксперты лишь заявляют, что скачок цен не может быть большим, ведь люди просто не смогут оплачивать счета и залезут в долги.