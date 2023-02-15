Навесні деякі тарифи переглянуть: скільки платитимемо за комуналку?

Практично від початку війни в Україні діє мораторій на підвищення тарифів за комунальні послуги. Зокрема, постачальники послуг точно не мають права підіймати тарифи на опалення та гарячу воду. Принаймні поки діє воєнний стан і ще 6 місяців після його завершення. Є обмеження й стосовно підвищення тарифі на електроенергію та водопостачання, принаймні для звичайного населення. Для бізнесу електроенергія регулярно дорожчає. Так от, експерти все частіше говорять, що навесні тарифи можуть переглянути. Як мінімум після завершення опалювального сезону.

Можуть підвищити ціни абсолютно на все

В першу чергу можуть зрости ціни на електроенергію. Це пов’язано з великими руйнуваннями, яких зазнала наша система. Підвищення тарифів не лише дозволить підвищити зарплату тим спеціалістам, які регулярно відновлюють зруйновану інфраструктуру, а й швидше все відновити. Ба більше, великою проблемою стало й те, що з експортера електроенергії Україна перетворилася в імпортера. А закордоном електроенергія значно дорожча. Для порівняння у сусідній Польщі один кіловат коштує майже 1,03 злотих, що еквівалентно майже 9 гривням.



Також, можуть підняти тарифи на водопостачання. Про це мова йшла ще наприкінці 2022 року, але потім Національна комісія, яка здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) скасувала це рішення. Точніше воно так і не було прийняте.

Можуть зрости тарифи й на газ. Переглянути ціни можуть вже у квітні, каже голова податкового комітету Данило Гетьманцев.

“Зараз це питання стоїть дуже гостро, і навіть дивно, що його згадують ніби мимохідь і суцільними натяками. Як тільки в інформаційному полі хтось акуратно торкається теми підвищення тарифів, опоненти одразу нагадують про позицію Зеленського, який обіцяв, що на період воєнного стану тарифи будуть заморожені. Тим часом наскільки я знаю, це питання порушується на всіх переговорах”, – зазначає ще один експерт з питань енергетики Юрій Корольчук.

Стосовно розміру нових тарифів, то жодної навіть приблизної інформації на цей рахунок немає. Експерти лише заявляють, що стрибок цін не може бути великим, адже люди просто не зможуть оплачувати рахунки й залазитимуть у борги.