Названо категорії пенсіонерів, які можуть зовсім не платити за комунальні послуги: деталі

Досить багато українських пенсіонерів мають субсидію, або ж можуть її оформити. Пенсії в Україні не надто високі, і коли пенсіонер проживає сам, то звісно ж цих коштів не вистачить на оплату житла. Та субсидія не завжди передбачає повну компенсацію комуналки. Іноді щось таки доводиться ще доплатити. У зв’язку з цим, деякі пенсіонери цікавляться наявністю пільг. Такі дійсно передбачені і на них може претендувати широке коло осіб. Щодо пенсіонерів, то багато з них можуть отримати 100% знижку, тобто не платити за комуналку абсолютно нічого.

Пільги можна отримати на всі житлово-комунальні послуги

Як зазначають в Уряді, пільги можна отримати на оплату житла, квартирну плату, послуги з утримання будинків та прибудинкових територій. А також пільги на оплату управління багатоквартирним будинком. Також, є пільги на оплату комунальних послуг: централізоване постачання холодної та гарячої води, водовідведення, тепло та електропостачання, природний газ, централізоване опалення та вивезення побутових відходів. І пільги на оплату палива та зрідженого газу.

Які умови отримання пільг?

Пільги можна отримати маючи певний соціальний статус, наприклад ветеран війни чи власник особливих заслуг перед Батьківщиною, чи інвалідність. Також пільги можуть отримати родини чий дохід з розрахунку на одну особу не перевищує 3760 гривень (станом на 2023 рік). Щодо пенсіонерів, то на 100% пільгу претендують всі хто проживає у сільській місцевості, та у минулому працював у сфері медицини, культури чи освіти. Сюди входять і фармацевтичні спеціальності, а також фахівці з догляду за рослинами. Пільга призначається на 12 місяців, і щороку документи потрібно подавати заново. Стосовно субсидії, то її середній розмір становить приблизно 1800 гривень. На неї претендують всі хто відповідає параметрам по вищезазначеному рівню доходів.