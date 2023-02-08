На прилавках появились токсичные сыр и масло, которые при регулярном употреблении провоцируют рак

Есть множество стандартов которым должны соответствовать продукты питания, попадающие в открытую продажу. Однако иногда все равно на прилавки попадают продукты с токсичным составом. Иногда их завозят в другие страны и не сразу замечают, что в составе куча опасных компонентов. Иногда это банальный фальсификат на котором недобросовестные люди хотят нажиться. Уберечь себя можно внимательно читая состав, и самое главное зная, на что в этом составе нужно обращать внимание.

В продаже появились фальсифицированные молочные продукты

Эксперты отмечают, что время от времени в продаже появляются фальсифицированные творог и масло. В частности, об этом рассказал профессор кафедры технологии мясных, рыбных и морепродуктов НУБиП Александр Савченко.

“По маслу у нас основная фальсификация – добавляют растительный жир. Молочный жир полезен, во всех аспектах он нужен, но он дорог, он дороже, чем растительный. А вот растительный жир, в частности самый дешевый сейчас – пальмовый, его, как правило, и добавляют в продукт. Здесь есть две стороны. С одной – обман покупателей, потому что продукт должен стоить дешевле, а с другой стороны там еще важность в том, что этот продукт становится некачественным“, – объясняет Савченко.

В таком масле при комнатной температуре образуются трансизомеры. Со временем они провоцируют образование раковых клеток в организме.



“Трансизомеры нормируются по ГОСТу, их не должно быть больше 6%, это естественный фон, который присущ молочному жиру и животным жирам вообще. А вот в растительных жирах, если их обработать таким образом, образуется множество трансизомеров, и это уже прямая угроза здоровью», – отметил Савченко.

Покупайте продукцию известных производителей

Эксперты отмечают, что сейчас действует строгий закон по фальсификатам. Если производитель не укажет полный состав на упаковке, может получить суровое наказание. Именно поэтому крупные и известные предприятия практически не занимаются фальсификацией, опасаясь за свою репутацию.