В деяких містах суттєво зростуть тарифи на воду: шукайте свій населений пункт у списку

У 2022 році Президент ввів мораторій на підвищення тарифів. Це означає, що як мінімум до кінця воєнного стану та ще пів року після його завершення тарифи будуть незмінними. Це точно стосується газу і гарячої води. А от з електроенергією та холодною водою не все так однозначно. Наприкінці року була інформація про підвищення тарифі на електроенергію. Щоправда, наразі тарифи зросли лише для підприємств.

Також, була інформація й про підвищення тарифів на воду. Нові ціни анонсували у Нацкомісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП). Однак, невдовзі організація відмовилась від цієї ідеї. Та виявляється її повноважень недостатньо, щоб регулювати тарифи у окремих містечках і селах.

Місцева влада може самостійно встановлювати тарифи

Виявляється, НКРЕКП може контролювати тарифи лише для великих водоканалів. А от невеликі мають право самостійно їх регулювати. Відтак, про подорожчання води майже на 20% заявили у наступних пунктах:

Старокостянтинів, Хмельницької області — підвищать тарифи на 13,84% до 56,84 грн за кубометр. Смт Нове Кіровоградської області, де тариф підвищено з 28,69 до 49,83 грн за кубометр; Буська Львівської області – на 18% – до 61,64 грн за кубометр; Мукачево, тут планують підняти ціни з 28,69 грн до 59,79 грн за куб.

Всі комунальні підприємства, які заявили про подорожчання називають для цього одну і ту саму причину: збільшення витрат на електроенергію.

Дізнатися про тарифи у власному регіоні, або інформацію про те, чи планують їх змінювати можна зайшовши на сайт місцевого водоканалу. Також, враховуйте той факт, що чим більше споживачів має водоканал, тим менша ціна води. Наприклад в обласному центрі один кубометр може коштувати 30 гривень, а мешканці невеликого районного центру в цій же області платитимуть втричі більше.