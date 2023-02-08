В некоторых городах существенно возрастут тарифы на воду: ищите свой населенный пункт в списке

В 2022 году Президент ввел мораторий на повышение тарифов. Это означает, что как минимум до конца военного положения и еще полгода после его завершения тарифы будут неизменными. Это точно касается газа и горячей воды. А вот с электроэнергией и холодной водой не все однозначно. В конце года была информация о повышении тарифа на электроэнергию. Правда, тарифы выросли только для предприятий.

Также была информация и о повышении тарифов на воду. Новые цены анонсировали в Нацкомиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). Однако вскоре организация отказалась от этой идеи. Но ее полномочий недостаточно, чтобы регулировать тарифы в отдельных городках и селах.

Местные власти могут самостоятельно устанавливать тарифы

Оказывается, НКРЭКУ может контролировать тарифы только для крупных водоканалов. А вот небольшие имеют право их самостоятельно регулировать. Следовательно, о подорожании воды почти на 20% заявили в следующих пунктах:

Староконстантинов, Хмельницкой области повысят тарифы на 13,84% до 56,84 грн за кубометр. Пгт Новое Кировоградской области, где тариф повышен с 28,69 до 49,83 грн за кубометр; Буска Львовской области – на 18% – до 61,64 грн за кубометр; Мукачево здесь планируют поднять цены с 28,69 грн до 59,79 грн за куб.

Все коммунальные предприятия, которые заявили о подорожании, называют для этого одну и ту же причину: увеличение расходов на электроэнергию.

Узнать о тарифах в собственном регионе или информацию о том, планируют ли их менять можно зайдя на сайт местного водоканала. Также учитывайте тот факт, что чем больше потребителей имеет водоканал, тем меньше цена воды. Например, в областном центре один кубометр может стоить 30 гривен, а жители небольшого районного центра в этой же области будут платить втрое больше.