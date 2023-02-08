Названо три імені, власниці яких дуже велелюбні та нерідко йдуть на зраду

Кожен хоче мати вірного партнера, який не зрадить ні в біді, ні в радості. Це нормальне бажання як жінок, так і чоловіків. Є думка, що чоловіки більш полігамні, та частіше йдуть на зраду. Але як показує практика й серед прекрасної половини людства далеко не всі вірні. Звісно, наперед не вгадаєш, як себе поведе людина в стосунках, але багато чого можна дізнатися вивчивши її гороскоп та значення імені. Експерти з імен впевнені, ім’я має дуже велике значення. Також вони додають три жіночих імені, які наділяють своїх власниць легковажністю та бажанням завжди знайти собі нових емоцій в обличчі чергового прихильника.

Дар’я

Це дівчата та жінки з дуже потужною енергетикою. Вони у більшості випадків вродливі, сексуальні та приваблюють протилежну стать нічого для цього не роблячи. Така увага Дарії подобається і це той випадок, коли вона нею буде користуватися. Навіть вийшовши заміж, Дар’я не припиняє оцінювати інших чоловіків та фліртувати з ними. І як тільки в її поле зору потрапить більш достойний, на її думку, партнер, вона легко до нього піде.

Ксенія

Ксенія дуже не любить буденність, рутину та одноманітне життя. Яким би не було кохання, з часом партнер починає набридати Ксенії/ Секс більше не приносить тих яскравих емоцій і Ксенія мимоволі хоче їх знову відтворити, але вже з кимось іншим. Нерідко ці жінки мають і чоловіка і коханця, а до останнього повноцінно перейдуть лише якщо бачитимуть у стосунках реальні перспективи.

Христина

Христя по житті вибирає спокійних та скромних чоловіків, справжніх сім’янинів для яких секс та пристрасті не на першому місці. Спочатку Христина думає, що це саме те, що їй потрібно, але потім високе лібідо дає про себе знати. Невикористана сексуальна енергія виривається назовні й ось, Христина вже в пошуку того самого, хто буде повною протилежністю її законного партнера.