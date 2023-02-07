Українські сім’ї можуть отримати по 10 000 гривень: хто може отримати грошову допомогу

Українські сім’ї з дітьми, в яких малолітні чи неповнолітні, постраждали від війни, мають право отримати грошову виплату у розмірі десять тисяч гривень. Розповідаємо, як і хто може отримати цю суму.

Гроші отримають сім’ї в яких діти були поранені або отримали інші наслідки для здоров’я, в тому числі психологічні, через повномасштабне вторгнення російських окупантів. Така інформація була нещодавно оприлюднена на сайті благодійного фонду “СОС Дитячі Містечка України”.

Грошова допомога буде одноразовою, однак якщо в сім’ї постраждала не одна дитина, то кошти будуть виплачені на кожного неповнолітнього постраждалого. Гроші можуть отримати всі сім’ї, в тому числі якщо вони перебувають за межами України.

Які документи знадобляться для отримання допомоги

Щоб оформити виплату десяти тисяч гривень, знадобиться зібрати такі документи:

паспорт законного представника дитини;

ідентифікаційний код одного з батьків чи законного представника дитини;

свідоцтво про народження або паспорт дитини, які отримала поранення чи інші наслідки для здоров’я через вторгнення російських окупантів до України;

ідентифікаційний код дитини, нагадаємо, що його можна оформити навіть одразу після народження;

реквізити банківського рахунку в форматі IBAN;

медична виписка з закладу лікування;

довідка з Національної поліції або витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, якщо така є.

Тобто для підтвердження факту завдання шкоди здоров’ю дитини знадобиться медична виписка або довідка від Національної поліції або витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань. Це обов’язкова умова.

Щоб стати учасником програми потрібно буде заповнити відповідну форму за посиланням https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=TuNZ1IESlEqgsDFgaWqB7aJNtir8PzpIsiX-Iv8IPZtUMkJaUlJXWkNVOTVHTkcwSEJGTTA4QVJHQy4u.

Десять тисяч гривень не надто велика сума, але це хоча б якась допомога для сімей, життя яких назавжди змінилося після повномасштабного вторгнення російських окупантів на українську землю.