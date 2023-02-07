В уряді затвердили особливі умови бронювання від мобілізації для деяких категорій осіб

Днями уряд ухвалив Постанову № 76, яка передбачає нові правила бронювання для деяких категорій українців. Зміни стосуються компаній, які мають статус критичних, тобто телекомунікаційні та IT-компанії. В Міністерстві цифрової трансформації України розповіли, що для того, щоб забронювати працівників, компанія буде зобов’язана підтвердити свій статус та відповідати щонайменше трьом критеріям із певного переліку.

Яких компаній стосуються нові правила бронювання працівників

Для бронювання працівників, потрібно відповідати мінімум трьом пунктам:

Бути резидентом Дія. City. Середня заробітна плата на підприємстві не може бути меншою за середню по регіону. Інформація береться на останній квартал 2021 року. В компанії немає боргу по сплаті єдиного соціального внеску. Компанія сплатила більше півтора мільйона євро податків до державного і місцевого бюджету за останній рік, крім митних платежів. За останній рік компанією було отримано більше ніж 32 мільйони надходжень, і це без врахування кредитів та позик. Компанія повинна бути важливою для національної економіки або потреб територіальної громади.

При умові відповідності половині цих пунктів, компанія має право на бронювання від мобілізації до 50% своїх працівників, призовного віку від загальної їх кількості від дати подання списку. Керівники підприємств та їхні заступники підлягають бронюванню незалежно від віку, військового звання та військово-облікової спеціальності.

Подібні нововведення допоможуть підтримувати економіку країни. Експерти стверджують, що в Україні наразі чимало роботодавців не можуть знайти працівників, адже значна кількість жінок змушена покинути країну через загрозу життю та здоров’ю, чоловіки ж призвані до лав ЗСУ. Цією нагодою повинні скористатися ті, хто шукає роботу, адже роботодавцям доведеться підіймати заробітну плату, щоб знайти досвідчених фахівців.

Врятувати ситуацію на ринку праці та стимулювати розвиток економіки допоможе лише якнайшвидша перемога над окупантами.