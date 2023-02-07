Експерти назвали ТОП-3 найпроблемніших авто з пробігом

Асоціація технічного нагляду Німеччини, яка відома під назвою TÜV, презентувала черговий антирейтинг вживаних автомобілів, які створюють найбільше проблем своїм власникам.

На першому місці Dacia (Renault) Logan. Мова йде про автомобіль другого покоління у віці двох-трьох років. Індекс відмов стосовно цієї бюджетної моделі досягає позначки 10,4/56. Якщо простими словами, то це 10,4% відмов при середньому пробігу 56 тисяч кілометрів.

На другому місці не менше проблемний автомобіль — Volkswagen Passat. Однак мова йде про машини у віці чотирьох-пяти років. Для таких машин позначка сягає 19,8/90. В старших машин цей показник складає 25,3/120. Це стосується транспортних засобів, що були в експлуатації близько шести чи семи років.

Бронзу в цьому антирейтингу займає Mazda 6. Причому зазначається, що власники цього японського авто стикаються зі значними несправностями тільки на великих пробігах.

Наразі придбати якісні вживані автомобілі з Європи майже нереально, адже всі більш-менш якісні машини викупили в період нульового розмитнення. Позашляховики та пікапи пішли на потреби Збройних сил України, а легкові авто часто купують українці, які втратили свій транспортний засіб через повномасштабне вторгнення російських окупантів.

Загалом зараз придбати якісне і недороге авто з Європи просто неможливо.

Раніше повідомлялося про те, що ринок транспортних засобів в Україні суттєво впав після 24 лютого, тобто вторгнення російської армії на територію України. Однак майже через рік ситуація дещо стабілізується. Нові авто все ще купують не охоче. До того ж є значні труднощі з логістикою, адже через повномасштабну війну змінилися шляхи доставлення. Якщо ви хочете придбати авто, то ймовірно доведеться чекати місяць чи два, поки вашу машину доставлять до України.

Сподіваємося, що цього року наша країна здобуде довгоочікувану перемогу й економічна ситуація покращиться, а заодно, і зросте рівень життя простих українців.