Дію продають: в Мінцифри розповіли деталі

Вже понад п’ять країн з Європи, Азії та Африки повідомили про свій намір взяти на основу українську Дію для створення власних платформ для цифровізації державних послуг. Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров розповів, що така угода може принести до державного бюджету мільярди гривень.

Також Федоров зазначив, що крім значного поповнення держбюджету “продаж Дії” може призвести до покращання дипломатичних відносин з країнами, особливо, якщо говорити про країни Азії чи Африки.

Очільник Мінцифри розповів, що зараз ведеться активна комунікація стосовно впровадження Дії одразу в кількох країнах Європи, Азії та навіть Африки. По суті це певний елемент дипломатії. Це говорить про те, що Україна стрімко розвивається в плані цифрових послуг. За словами Федорова такий принцип “іwin-win”. Тобто допомога іншим країнам в цифровізації держпослуг допоможе Україні отримати прибуток та вкотре привернути увагу до нашої країни, яка вже майже рік бореться за власну незалежність та свободу. Країни, які придбають права на Дію теж отримають свою вигоду, адже цифровізації їх держав буде відбуватися за вже випробуваною схемою.

Міністр цифрової трансформації стверджує, що продаж Дії, точніше ідеї та тонкощів роботи допоможе поповнити державний бюджет на мільярди гривень.

Щодо того як продаватимуть Дію, то Федоров повідомив небагато інформації. Наразі відомо те, що покупцям пропонуватимуть кілька пакетів, а саме:

технологічний продукт;

експертиза;

консалтинг.

Частково такий інтерес пов’язаний з тим, що українська Дія чудово продемонструвала себе в умовах повномасштабного вторгнення, коли росія проводила кібератаки на українське програмне забезпечення, в тому числі на сервіс державних послуг Дія.

Завдяки додатку та веб-версії Дії українці можуть оперативно розв’язувати свої питання, пов’язані з державними послугами. Наразі чимало послуг доступні онлайн, більше не потрібно витрачати час на очікування в чергах.