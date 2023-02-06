В ЗСУ показали “невидимий” аналог російського БПЛА “Орлан”

На озброєнні 111-ої бригади територіальної оборони на озброєнні з’явився український безпілотний літальний апарат “Чаклун”. Військовослужбовці розповіли про особливості цього БПЛА.

Що відомо про “Чаклуна”

Безпілотний літальний апарат “Чаклун” створили дніпровські конструктори, які є членами Федерації авіамодельного спорту. Дрон дуже простий у використанні, тож з його керуванням чудово справляються оператори-початківці та навіть ті, хто ніколи раніше не керував дроном.

Безпілотних “Чаклун” мають функцію автономного польоту. Як тільки її активувати, апарат летітиме заданим маршрутом на відстань до 50 км, після чого повернеться у точку запуску. Під час польоту дрон фіксує на камеру все, що відбувається на землі.

Ще одна перевага цього безпілотного літального апарата — компактні габарити та можливість запуску з рук. Тобто спеціальні пускові установки не потрібні. Посадка дрона відбувається за допомогою пульта дистанційного керування.

Головна перевага цього дрона — невидимість для ворожих комплексів радіо електронної боротьби. Радари розпізнають дрон як пташку, саме тому його називають дроном-невидимкою.

Підготовка дрона до польоту займає не більше 5-10 хвилин. Загалом “Чаклун”швидкий та маневрений, а також легкий у використанні.

Свою назву “Чаклун” отримав через те, що спочатку всіх дивувало як такий невеликий апарт здатен долати велику відстань, самостійно йти по маршруту та протистояти засобам РЕБ.

Комплекс “Чаклун” включає дві одиниці БПЛА з камерами, батареями, запасними батареями, передавачем та ноутбуком, на якому проходить обробка зібраних безпілотником даних. Також до набору додається комплекс для швидкого ремонту в польових умовах.

Загалом це чудова розробка, він набагато компактніший та ефективніший за розхвалені російські Орлани, які наші військові ефективно знищують. До того ж “Чаклун” українського виробництва, а це лише ще раз доказує, що українці можуть створювати якісні дрони, які чудово себе демонструють в бойових умовах.