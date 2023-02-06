Стало відомо, який софт використовують ЗСУ для наведення на ворожі цілі

Українська армія використовує програмне забезпечення від північноамериканської компанії Palantir. Таку інформацію повідомив генеральний директор компанії Алекс Карп.

Що про це відомо

В своєму інтерв’ю виданню Reuters топ-менеджер компанії повідомив, що завдяки софту від Palantir українська армія має можливість з високою точністю вражати ворожі артилерійські системи та броньовану техніку. Саме таке ПО суттєво спрощує аналіз розвідувальної інформації.

Програмне забезпечення від Palantir призначене для візуалізації великої кількості даних, отриманих з різних джерел. Таким чином можна знаходити зв’язок між об’єктами, знаходити збіги та шукати аномальні об’єкти.

Якщо простими словами, то ПО Palantir дозволяє аналізувати інформацію зі супутників та соціальних мереж для візуалізації позицій ворожої армії.

Варто зазначити, що саме Алекс Карп – це перший представник великого бізнесу, який провів особисту зустріч з президентом України Володимиром Зеленським після того, які росія вторглася на територію України.

Компанія Palantir була створена спільними зусиллями Алекса Карпа та Пітера Тіля.

В далекому 2000 році саме Тіль заснував разом з Ілоном Маском компанію PayPal, яку було продано за півтора мільярда доларів.

Як бачите, весь цивілізований світ підтримує Україну в боротьбі за незалежність. Одні допомагають програмним забезпечення та технологіями, інші діляться розвіданими чи надають зброю.

Насправді це безпрецедентна ситуація, однак українці на це заслужили. Спільними зусиллями нам вдалося не лише зупинити просування ворога, але й повернути частину захоплених територій.

Наразі наші військові проходять навчання в багатьох країнах Європи та США. В Америці зенітники вже кілька тижнів освоюють протиракетні системи Patriot, в Британії та Польщі важкі натівські танки – Challenger II та німецькі Leopard. Спільними зусиллями ми зможемо здобути перемогу над ворогом, сподіваємося це станеться вже до кінця 2023 року.