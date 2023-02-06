Бійці у Бахмуті отримали інноваційні БПЛП Raybird-3: як вони допоможуть протистояти ворогу

Українські захисники в Бахмуті отримали топові безпілотні літальні апарати, які допоможуть більш ефективно захищати місто. Мова йде про БПЛА Raybird-3. Другий такий безпілотник передадуть морським піхотинцям. Таку чудову новину озвучив Михайло Федоров, очільники Міністерства цифрової трансформації. І це лише початок. Подібна БПЛА потрібно в значній кількості на всіх напрямках.

Що відомо про БПЛА Raybird-3

Безпілотні літальні апарати Raybird-3 виготовляє компанія “Скаєтон”, яка зареєстрована в Україні. За словами очільника Мінцифри дрон ACS-3 вважається одним із найкращих у світі безпілотників такого класу. До складу комплексу входить одразу два літальні апарати, переносна наземна станція керування, антени, пускова установка, фотоапаратура, радар, камери та інші допоміжні матеріали.

Щодо БПЛА Raybird-3, то він призначений для довготривалої розвідки та спостереження за противником. Цей безпілотний літальний апарат здатен безперервно перебувати в небі протягом доби. Також дрон не бачать ворожі системи радіоелектронної боротьби.

Разом з Raybird-3 українські бійці на Бахмутському напряму отримали дев’ять одиниць квадрокоптерів DJI Matrice M30T, які теж допомагатимуть бійцям бачити всі дії ворога.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося про створення українськими інженерами спеціальних дронів, які зможуть полювати на іранські Shahed-136. Ці дешеві дрони створюють чимало клопоту, адже ворог запускає їх лише вночі, щоб унеможливити збиття зі стрілецької зброї. Для захисту критичної інфраструктури наші захисники змушені використовувати дороговартісні ракети, ціна яких сягає кількох сотень тисяч доларів та знищення дешевих іранських шахідів, які коштують не більше кількох тисяч доларів. Тож використання мисливців на дрони допоможе зберегти дорогі ракети на знищення російських ракет. Нагадаємо, що всі атаки іранських дронів, які ворог здійснив від початку 2023 року були безрезультатними. Наші захисники знищили всі іранські БПЛА, які потрапили в повітряний простір України.