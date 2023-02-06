На Сонці зафіксовано 6 спалахів класу С: чи вплине це на нашу планету

Актуальна інформація про магнітні бурі на сьогодні, 6 лютого. Розповідаємо, якою буде геомагнітна активність Сонця та чи очікувати магнітні бурі на Землі.

Станом на сьогодні, 6 лютого 2023 року значних магнітних бур очікувати не варто.

За останню добу сонячна активність була помірною. Зафіксовано всього шість спалахів класу С, максимальний з них С6,69. Подібна сонячна активність не несе загрози жителям Землі. Виключення, метеозалежні та люди, що страждають від захворювань серцево-судинної системи.

Очікується, що у понеділок геомагнітне поле планети буде коливатися від спокійного до нестабільного. Сонячна активність очікується на низькому рівні.

Прогноз сонячної активності на 6 лютого виглядає наступним чином:

Імовірність малого геомагнітного шторму – 5%

Імовірність великого геомагнітного шторму – 1%

Імовірність спалаху на Сонці М-класу – 5%

Імовірність спалаху на Сонці Х-класу – 1%

Кількість сонячних плям – 28.

Попередження про магнітні бурі можуть врятувати життя. Річ у тім, що аномальна сонячна активність негативно впливає на самопочуття метеозалежних людей. Також в такі дні зростає ризик інфарктів та інсультів. Знаючи про наближення магнітних бур варто скоригувати звичний спосіб життя. Щоб знизити ризик негативних наслідків, дотримуйтеся таких порад:

відмовтеся від алкоголю;

скоротіть кількість кави та енергетичних напоїв, а краще зовсім від них відмовтесь на користь трав’яних чаїв;

займайтеся помірними фізичними навантаженнями;

провітруйте кімнату перед сном;

щоб збадьоритися прийміть контрастний душ, чергуйте холодну та гарячу воду кжні 10 секунд.

І ще, завжди майте при собі звичні ліки, а також краще не сідайте за кермо. Річ у тім, що під час магнітних бур може виникати запаморочення. Не варто ризикувати, краще пройдіться пішки або скористайтеся громадським транспортом. Це стосується всіх метеозалежних. Лише ваша обережність та завбачливість допоможе пережити несприятливий час.