На Сонці зафіксовано 6 спалахів класу С: чи вплине це на нашу планету
Актуальна інформація про магнітні бурі на сьогодні, 6 лютого. Розповідаємо, якою буде геомагнітна активність Сонця та чи очікувати магнітні бурі на Землі.
Станом на сьогодні, 6 лютого 2023 року значних магнітних бур очікувати не варто.
За останню добу сонячна активність була помірною. Зафіксовано всього шість спалахів класу С, максимальний з них С6,69. Подібна сонячна активність не несе загрози жителям Землі. Виключення, метеозалежні та люди, що страждають від захворювань серцево-судинної системи.
Очікується, що у понеділок геомагнітне поле планети буде коливатися від спокійного до нестабільного. Сонячна активність очікується на низькому рівні.
Прогноз сонячної активності на 6 лютого виглядає наступним чином:
- Імовірність малого геомагнітного шторму – 5%
- Імовірність великого геомагнітного шторму – 1%
- Імовірність спалаху на Сонці М-класу – 5%
- Імовірність спалаху на Сонці Х-класу – 1%
- Кількість сонячних плям – 28.
Попередження про магнітні бурі можуть врятувати життя. Річ у тім, що аномальна сонячна активність негативно впливає на самопочуття метеозалежних людей. Також в такі дні зростає ризик інфарктів та інсультів. Знаючи про наближення магнітних бур варто скоригувати звичний спосіб життя. Щоб знизити ризик негативних наслідків, дотримуйтеся таких порад:
- відмовтеся від алкоголю;
- скоротіть кількість кави та енергетичних напоїв, а краще зовсім від них відмовтесь на користь трав’яних чаїв;
- займайтеся помірними фізичними навантаженнями;
- провітруйте кімнату перед сном;
- щоб збадьоритися прийміть контрастний душ, чергуйте холодну та гарячу воду кжні 10 секунд.
І ще, завжди майте при собі звичні ліки, а також краще не сідайте за кермо. Річ у тім, що під час магнітних бур може виникати запаморочення. Не варто ризикувати, краще пройдіться пішки або скористайтеся громадським транспортом. Це стосується всіх метеозалежних. Лише ваша обережність та завбачливість допоможе пережити несприятливий час.
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