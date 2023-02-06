Нотаріуси припинили реєстрацію операцій з нерухомістю: що відбувається

Наразі в Україні припинено реєстрацію операцій з нерухомістю. Нотаріуси не можуть реєструвати купівлю-продаж нерухомості та землі через збій. Причиною збою називають проблеми з обміном даними між реєстрами.

Ще 2 лютого в Україні припинився обмін даними між електронними системами Держгеокадастру та Державного реєстру майнових прав на нерухоме майно.

Наразі в нотаріусів є безліч заяв про державну реєстрацію прав, які неможливо опрацювати. Це призводить до порушення термінів у сфері держреєстрації. Робота по оформленню прав на майно наразі повністю паралізована.

Громадяни не мають можливості на реалізацію свої законних прав відносно розпорядження нерухомості, яка їм належить.

Нотаріальна палата вже звернулася до Мінюсту та Держгеокадастру з проханням пояснити причини зупинки обміну даних.

Якщо цю проблему не вирішать найближчими днями, то це призведе до значного порушення стабільної роботи нотаріату України, а також до порушення прав громадян та бізнесу.

Також в нотаріаті припускають, що збої в роботі могли розпочатися ще 26 чи 27 січня, коли фіксувалася певні збої в роботі після оновлення програмного забезпечення. В результаті деякі операції могли залишитися зареєстрованими. Тож громадянам варто буде уточнити цей момент, після того, як реєстри знову запрацюють повноцінно.

Наразі операції з нерухомістю краще відкласти. Ймовірно найближчим часом спеціалісти зможуть знайти проблему в програмному забезпеченні та розв’язувати цю проблему. Однак поки офіційної інформації немає, тому доведеться зачекати деякий час.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося про можливість отримати довідку з Державного реєстру прав на нерухоме майно через портал державних послуг “Дія”. Зараз значну кількість державних послуг можна отримати онлайн. Більше не доведеться витрачати по кілька годин в чергах. Більшість послуг можна отримати онлайн, для цього достатньо мати лише смартфон та доступ до всесвітньої павутини.