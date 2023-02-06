Колекціонери готові заплатити 1000 доларів за 1 гривню: як вона виглядає

Нещодавно в Україні рідкісну монету номіналом у дві копійки, 1992 року випуску, продають за шалену суму, близько 250 тисяч гривень.

Іншу ж унікальну монету, номіналом 1 гривня можна продати за більш ніж тисячу доларів.

Оголошення про продаж такої унікальної монети нещодавно опубліковане на популярному ресурсі з аукціонною системою торгів Violity.

Власник рідкісної монети, номіналом 1 гривня пропонує продати її за сорок тисяч гривень.

Монета 1992 року випуску та номіналом 1 гривня продається за суму близько тисячі доларів. Річ у тім, що зроблена ця монета зі срібла. Продавець запропонував оцінити стан монети по фото. Також вказується, що монету не реставрувала. Вага монети становить аж 10 2 грами.

Власник стверджує, що у монети гладкий гурт, а також є невеликий поворот. Монета колекційна.

Це доволі незвична пропозиція, адже монета з номіналом одна гривня виготовлялася з латуні або алюмінієвої бронзи, в залежності від року випуску. Тож придбати монету зі сріблом напевно захоче чимало колекціонерів.

До закінчення торгів залишилося всього три дні. За процесом стежать 22 особи, але охочих придбати рідкісний екземпляр поки немає.

Продавець стверджує, що він готовий передати монету особисто новому власнику при зустрічі у Києві або надіслати поштою у будь-який куточок України чи навіть світу.

Нагадаємо, що нумізмати та колекціонери давно готові платити чималі суми за рідкісні чи браковані монети. Особливою популярністю користуються монети, виготовлені на чужих заготівлях, а також пробні партії монет.

Справжнє полювання оголошено на монети, які мають так званий інкузний брак. Це коли монета застрягає в штемпелі й нею карбують наступну монету. В такому випадку монета матиме однакове зображення з обох сторін, одне з яких буде перевернутим.

Зазирніть до свого гаманця, можливо там заховався справжній скарб.