Українські пенсіонерки можуть отримати надбавку в розмірі 700 гривень: кого це стосується

В Україні готуються до впровадження нового етапу пенсійної реформи. Вона має на меті дещо вдосконалити наявний алгоритм нарахування пенсійних виплат. Однак дещо залишиться без змін. Українки, які виростили п’ять або більше дітей, мають право на надбавку до пенсії. Розмір надбавки складе 35% від прожиткового мінімуму для непрацездатних громадян.

Станом на лютий 2023 року прожитковий мінімум для непрацездатних громадян складає 2093 гривні. Таким чином доплата складе 732,55 гривні.

В той самий час багатодітні жінки мають право на достроковий вихід на пенсію після досягнення 50-річного віку. Але лише за умови, що вони виховали п’ять або більше дітей щонайменше до шестирічного віку та напрацювали мінімум 15 років страхового стажу.

Такі умови виходу на пенсію передбачені для багатодітних матерів у зв’язку з особливими заслугами перед Україною.

Нагадаємо, що з березня в Україні можуть провести масштабну індексацію пенсійних виплат. Експерти стверджують, що держава повинна додати 24% до пенсій, адже саме таким є значення рівня інфляції, отримане в результаті розрахунку за спеціальною формулою.

Очільниця Міністерства соціальної політики повідомила про ймовірну індексацію. ще на початку січня. Тоді вона стверджувала, що точний відсоток на який піднімуть пенсію, стане відомим наприкінці січня, коли остаточно підіб’ють підсумки минулого року. Однак наразі нових повідомлень щодо індексації не було.

Поки невідомо, чи буде проведена індексація. Але раніше в уряді стверджували, що на 2023 рік індексація всіх соціальних виплат скасована. Тож поки невідомо, залишається лише чекати. Ситуація стане зрозумілою вже на початку березня.

Якщо ж пенсійні виплати все-таки піднімуть на 24%, то це буде наймасштабніше підвищення пенсій за весь час існування індексації. Надбавка допоможе покращити рівень життя пенсіонерів, адже від початку повномасштабної війни вартість товарів першої необхідності суттєво зросла.