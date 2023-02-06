Стало відомо коли системи ППО SAMP\T стануть на захист українського неба

Цього тижня уряд Франції та Італії погодили постачання Україні зенітних ракетних систем SAMP\T. Збройні сили України почнуть використовувати їх вже у квітня. Союзники планують надати Україні батарею ЗРК італійсько-французького виробництва.

Що про це відомо

Військовий експерт Олег Жданов називає зенітно ракетні комплекси європейськими аналогами американських систем Patriot. Як стверджує Жданов, характеристики обох систем ППО майже ідентичні. Крім батареї ЗРК SAMP\T українські військові отримають близько семи сотень одиниць ракет Aster-30. Загальна вартість пускових установок та ракет складе два мільярди євро.

Також Жданов зазначив, що системи SAMP\T можуть знищувати балістичні ракети, які наразі неможливо перехоплювати наявними системи ППО. Італійсько-французькі SAMP\T здатні працювати в комплексі з авіаційною та космічною розвідкою по тому ж принципу, що й американські системи Patriot. Також SAMP\T можна інтегрувати з винищувачами F-16, які можуть надати західні партнери.

Дальність дії систем SAMP\T складає 200 км.

Стосовно питання, одна батарея SAMP\T це мало чи багато. То ми лише скажемо, що такої кількості зенітно-ракетних комплексів вистачить для того, щоб повністю закрити небо над таким великим українським містом як Київ чи Харків. На бойове чергування ці системи стануть вже у квітні. Щодо систем Patriot, то точну інформацію про те, коли ці ЗРК стануть на захист українського неба, наразі не озвучували. Однак ще наприкінці січня наші військові почали навчання у США. Ймовірно, одразу після завершення навчання ЗРК Patriot передадуть Україні.

Варто зазначити, що наші зенітники навчаються за спеціально розробленою скороченою програмою. Стандартна триває близько шести місяців, а, як відомо, стільки часу Україна чекати не може, особливо зважаючи на регулярні ракетні атаки окупантів на критичну інфраструктуру.