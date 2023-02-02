С 1 февраля Ощадбанк начал принимать заявки на финансовую помощь: детали

С начала войны в Украине заработало немало различных проектов, предусматривающих финансовую поддержку украинцев. Следовательно, все, кто занимается предпринимательской деятельностью, или хочет открыть бизнес, могут принять участие в грантовой программе “Собственное дело”. Уполномоченным банком этой программы является Ощадбанк. Именно в этом учреждении принимаются заявки всех желающих получить помощь. Рассматривают их, а уже в Государственной службе занятости решают, выдавать ли грант или нет. Максимальная сумма на которую могут претендовать предприниматели – 250 000 гривен.

Желающим получить помощь необходимо выполнить ряд условий

Для того чтобы стать претендентом на грант, нужно сначала сформировать заявку в Дии. Также нужно сформировать детальный бизнес-план, а еще создать минимум два рабочих места. В целом украинцы подали уже более 16 000 заявок. Из них более 3000 получили положительный ответ. Грант в первую очередь выдают тем, у кого бизнес связан с садоводством или выращиванием тепличных овощей. Тем, кто имеет собственное дело в сфере производства или переработки. Или хочет открыть бизнес с нуля при условии, что имеет для этого четкий план и детальные расчеты. Сумма гранта у всех может быть разной. Предугадать размер помощи — невозможно.

Деньги могут потребовать вернуть

Полученные деньги можно потратить на аренду помещения, закупку сырья или оборудования или просто на зарплату и коммунальные расходы. Каждый бизнесмен решает этот момент самостоятельно. Но есть и случаи, когда лицо вынуждено вернуть полученное. Среди таких ситуаций игнорирование главного условия – создание двух рабочих мест. Также, деньги могут потребовать вернуть, если лицо уклоняется от уплаты налогов, или замечено за еще какими-то нечестными манипуляциями.