По 10 гривень за кубометр: хто з українців платитиме за газ більше інших

У 2022 році більшість українців перейшли під крило Нафтогазу. Через війну багато компаній постачальників збанкрутували і Нафтогаз став оптимальним варіантом, який зміг захистити споживачів від неконтрольованого росту цін на блакитне паливо.

Водночас є й з десяток компаній, які продовжили свою діяльність. Вони продовжують обслуговувати споживачів територіально. Кожного місяця компанії оприлюднюють тарифи на газ. З’явилася така інформація й у лютому. Виявляється, дехто з українців платить приблизно на 2 гривні більше ніж всі інші, а дехто навпаки — економить.

Тарифи на газ коливаються від 7,70 до 9,99 гривень

Ціни порівняно з минулим місяцем не змінилися. Це зумовлено тим, що на тарифи діє мораторій. До кінця воєнного стану постачальники не мають права їх підвищувати. Є мінімум п’ять компаній, клієнти яких платять за газ менше ніж 8 гривень за куб (така ціна у Нафтогазі). Ось ці постачальники:

7,70 грн за куб пропонує компанія Еру Людям.

7,799 грн за куб – «Енерджі Трейд Груп». Також у компанії до квітня 2023 року діятиме сезонна пропозиція – акційний тариф «Чорна п’ятниця». В цьому тарифі ціна газу — 7,699 грн за кубометр.

7,96 грн за куб у Газопостачальній компанії «Нафтогаз України».

7,98 грн за куб – «Прикарпат Енерго Трейд».

7,99 грн за куб – «Полтавагаз Збут».

Варто знати, що такі тарифи компанії пропонують переважно для старих клієнтів. Якщо хтось захоче перейти до одного з цих постачальників, то платитиме більші суми.

Найбільше платять клієнти таких компаній:

ТОВ “ЛЬВІВЕНЕРДЕРЖЗБУТ” — 8,20 грн. ТОВ “КИЇВСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ” (YASNO) — 8,46 грн. ТОВ “ДНІПРОВСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ” (YASNO) — 8,46. ТМ “Світгаз” (ТОВ “РІТЕЙЛ СЕРВІС”) — 9,99.