З 1 лютого Ощадбанк почав приймати заявки на фінансову допомогу: деталі

Від початку війни в Україні запрацювало чимало різноманітних проєктів, які передбачають фінансову підтримку українців. Відтак, всі хто займається підприємницькою діяльністю, або хоче відкрити бізнес можуть взяти участь у грантовій програмі “Власна справа”. Уповноваженим банком цієї програми є Ощадбанк. Саме в цій установі приймають заявки всіх охочих отримати допомогу. Розглядають їх, а вже у Державній службі зайнятості вирішують, чи видавати грант, чи ні. Максимальна сума на яку можуть претендувати підприємці — 250 000 гривень.

Охочим отримати допомогу потрібно виконати ряд умов

Для того, щоб стати претендентом на грант потрібно спочатку сформувати заявку у “Дії”. Також, потрібно сформувати детальний бізнес-план, а ще створити мінімум два робочих місця. Загалом, українці подали вже понад 16 000 заявок. З них більше ніж 3000 отримали позитивну відповідь. Грант в першу чергу видають тим в кого бізнес пов’язаний з садівництвом, чи вирощуванням тепличних овочів. Тим хто має власну справу у сфері виробництва чи переробки. Або хоче відкрити бізнес з нуля, за умови, що має для цього чіткий план і детальні розрахунки. Сума гранту у всіх може бути різною. Передбачити наперед розмір допомоги — неможливо.

Гроші можуть вимагати повернути

Отримані гроші можна витратити на оренду приміщення, закупівлю сировини або обладнання, чи просто на зарплату і комунальні витрати. Кожен підприємець вирішує цей момент самостійно. Але є й випадки, коли особа змушена повернути отримане. Серед таких ситуацій ігнорування головної умови — створення двох робочих місць. Також, гроші можуть вимагати повернути, якщо особа ухиляється від сплати податків, чи помічена за ще якимись нечесними маніпуляціями.