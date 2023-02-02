В Мінцифри розповіли, якою буде доля мобільних операторів зв’язку після війни
Ще на початку березня, тобто після початку повномасштабного вторгнення російських окупантів до України, мобільні оператори Київстар, Lifecell та Vodafone домовилися про об’єднання в рамках запуску національного роумінгу.
Спочатку така можливість була лише в абонентів, які перебували в зоні бойових дій. Згодом перемикатися на інших операторів стало можливо по всій території України.
Безумовно в умовах бойових дій, коли відсутнє стабільне покриття, можливість залишатися на зв’язку з рідними дуже цінується. І все це без додаткової плати. Достатньо дещо змінити налаштування у своєму мобільному або налаштувати автоматичне перемикання на доступного оператора у випадку зникнення покриття вашого мобільного оператора.
Однак насправді корисною послуга національного роумінгу стала в умовах регулярних відключень електрики, які почалися осінню через регулярні ракетні атаки російських терористів по критичній інфраструктурі України. Тож можливість перемкнутися на іншого оператора або зв’язатися з рідними, не купуючи іншу сім-картку, це дуже зручно.
Раніше планувалося, що після перемоги над російським окупантом послуга національного роумінгу припинить свою роботу. Однак зараз в Міністерстві цифрової трансформації зараз вивчають можливість подовжити дію послуги. Наразі глава відомства Михайло Федоров зараз проводить опитування, де українці можуть висловитися за чи проти продовження послуги національного роумінгу.
Взяти участь в опитування можна на офіційній сторінці в телеграм за посиланням https://t.me/zedigital/2840.
Нагадаємо. що на початку повномасштабного вторгнення українські оператори мобільного надавати хвилини та мегабайти безкоштовно, щоб українці могли подзвонити найріднішим та сказати найзаповітніші слова — “У мене все добре” чи “Ми в безпеці”.
Загалом продовження національного роумінгу покращило б якість зв’язку, адже в Україні є чимало населених пунктів, де покриття не найкраще або доступні не всі мобільні оператори.
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