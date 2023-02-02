На Сонці зафіксовані спалахи класу C: як це вплине за жителів планети Земля

За останню добу на Сонці було зафіксовано один спалах класу B9,8 та одразу вісім спалахів C класу, максимальним з яких був спалах класу С3,17. Подібні спалахи не чинять значного впливу на Землю, але це не означає що їх можна ігнорувати.

Загалом сонячна активність за останню добу була доволі помірною. Суттєвих магнітних бур на Землі очікувати не варто.

Станом на четвер, 2 лютого, геомагнітне поле буде досить спокійним, однак зберігається ймовірність значних спалахів на Сонці класу М.

Станом на сьогодні, прогноз сонячної активності виглядає наступним чином:

Імовірність малого геомагнітного шторму – 5%

Імовірність великого геомагнітного шторму – 1%

Імовірність спалаху на Сонці М-класу – 15%

Імовірність спалаху на Сонці Х-класу – 5%

Кількість сонячних плям – 15.

Магнітні бурі чинять негативний вплив на самопочуття людей. Відстеження сонячної активності дозволяє контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів.

Чому повідомлення про магнітні бурі рятують життя

Почнемо з того, що вплив магнітних бур на нашу планету збільшується з кожним роком. Причина — розвиток техносфери Землі. Чим більше супутникових технологій та ліній електропередач на нашій планеті, тим більш відчутним буде вплив магнітних бур.

Здорові люди не відчувають значного впливу геомагнітної активності. Іноді у них виникають сонливість або зниження працездатності. Що стосується метеозалежних людей та тих, що страждають від хронічних захворювань, то таке погодне явище як магнітні бурі може завдати чимало проблем та спровокувати розвиток серйозних захворювань, таких як інсульти та інфаркти.

Найбільш чутливими до впливу магнітних бур є люди, які страждають від стрибків тиску, частого головного болю, тахікардії та інших проблем серцево-судинної системи.

Також магнітні бурі негативно впливають на емоційних людей. Вони страждатимуть від перепадів настрою та надмірного збудження.