Китай викрили на допомозі приватній військовій компанії “Вагнер” в розробці дронів, які будуть використовувати для завдання ударів по Збройних силах України.

Згідно з інформацією британського видання Mirror про створення високотехнологічних безпілотних літальних апаратів в Кремлі задумалися після прибуття українських військових до Великої Британії для навчання навичкам керування важкими танками Challenger II.

Деталі викриття

Москва підписала з Пекіном таємний договір про закупівлю 2 500 одиниць безпілотних літальних апаратів Mavic 2. Саме такі літальні апарати окупанти хочуть використати для створення рою дронів, якими вони будуть атакувати позиції ЗСУ. Цими дронами має керувати штучний інтелект, вони атакуватимуть цілі, задані операторами дронів.

Джерела видання стверджують, що приватній військовій компанії Пригожина будуть допомагати кіберексперти та шпигуни з російської федерації та Китаю. Кожен такий безпілотний літальний апарат з рою дронів буде оснащений бомбою чи вибухівкою.

Для створення таких дронів “Вагнер” відкрив в Санкт-Петербурзі R&D центр. Він візьме на себе створення та керування ботофермами та розробкою технологій керування БПЛА. Експерт, якого видання Mirror не називає, стверджує, що центром гонки озброєнь, в яку вступила Росія, є безпілотні технології. В Кремлі вирішили кинути всі наявні ресурси на створення інноваційних дронів.

Це несе значну загрозу Збройним силам України. Єдиний спосіб боротьби — це нарощування систем боротьби з дронами. Наразі відомо, що українські інженери ще влітку створили спеціальні антидронові рушниці, які коштують набагато дешевше за західні. Однак нестача фінансування вносить свої корективи. Загалом західним партнерам України та українським спеціалістам варто вже зараз шукати ефективні способи для боротьби з різноманітними дронами.

Причетність Китаю до створення рою дронів викликає занепокоєність у країн-члені НАТО. Лише перемога України у цій війні покаже диктаторам всього світу, що їхня політика не має права на існування.