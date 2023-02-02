Українські ППО посилять радарами Ground Master 200: що це означає

Очільник міністерства оборони Франції Себастіян Лекорню пообіцяв закупити для Збройних сил України радари Ground Master 2. За словами міністра, він отримав запит на доставку GM200 від свого колеги Олексія Рєзнікова ще в 2022 році.

Що відомо про радари GM200

Ground Master 200 виготовляє оборонний гігант Trales Group. Контракт з ним планують підписати найближчим часом, адже радари GM200 допоможуть значно посилити системи протиповітряної оборони України. Покупка обладнання буде оплачена з рахунку спеціального фонду, який влада Франції створила для підтримки України.

Що стосується особливостей та переваг цих радарів, то речник повітряних сил України Юрій Ігнат в ефірі телемарафону “Єдині новини” заявив, що радари GM200 здатні розпізнавати повітряні цілі на відстані до 250 км. Представник Повітряних сил зазначив. що за допомогою таких радарів українські розрахунки ППО отримають можливість завчасно виявляти російські ракети.

Ігнат також додав, що українські Повітряні сили покладаються на інформацію, яка надходить від радіотехнічних військ. Отримання радарів західного зразка допоможе посилити систему протиповітряної оборони України. А це в свою чергу допоможе українським зенітникам перехоплювати ще більше ворожих ракет.

Нагадаємо, що під час останньої масованої ракетної атаки українські сили ППО показали найкращий результат. Їм вдалося знищити 47 із 55 ракет, випущених ворогом по енергетичній інфраструктурі.

Загалом система ППО України постійно посилюється. Наприкінці січня українські зенітники прибули до США для того, що освоїти системи ПРО Patriot, які нададуть наші західні партнери. Наразі відомо, що Україна може отримати три батареї цих систем. Сили ППО ефективно знищують чимало ракет завдяки системам NASAMS. Наразі найбільшої шкоди завдають гіперзвукові та балістичні ракети, які наші зенітники наразі не можуть перехоплювати. Ймовірно вже цієї весни ситуація кардинально зміниться.